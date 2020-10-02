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Haber Giriş: 02.10.2020 - 13:21 | Son Güncelleme:

Paris Saint Germain (PSG) Angers maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Paris Saint Germain (PSG) Angers maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Angers ile oynadığı son 19 Ligue 1 maçını kaybetmeyen ve rakibine karşı en uzun serisini yakalayan PSG, son mağlubiyetini Ocak 1975'te aldı. Angers, PSG ile oynadığı son sekiz Ligue 1 maçında da en az ikişer gol yedi. Peki Paris Saint Germain (PSG) Angers maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'nın beş büyük liginin son beş sezonunda birden fazla kez boy gösteren ekipler arasında PSG'den daha az iç saha mağlubiyeti alan tek takım Liverpool.

Angers karşısında görev alması halinde 100. Ligue 1 maçına çıkacak olan PSG stoperi Presnel Kimpembe, 1950/51'den bu yana ilk 100 karşılaşmasında en fazla galibiyet alan oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

Bu sezon Ligue 1'de attığı gollerle takımına Angers stoperi Ismaël Traoré'den daha fazla puan kazandıran tek isim Lens forveti Ignatius Ganago.

Paris Saint Germain (PSG) Angers maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint Germain (PSG) Angers maçı bu akşam 22:00'da başlayacak. Karşılaşma Misli.com ve beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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