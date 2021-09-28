Paris Saint-Germain Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte PSG Manchester City müsabakasının ayrıntıları

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Paris Saint-Germain ile Manchester City arasındaki Şampiyonlar Ligi grup müsabakası, pek çok futbolseverin gündeminde yer alıyor. Sezon başında Messi'yi transfer ederek dikkatleri üzerine toplayan Fransa ekibi Paris Saint-Germain, İngilizlerin güçlü takımı Manchester City'i evine puansız göndermek için sahaya çıkacak. İşte, Paris Saint-Germain Manchester City maçına dair ayrıntılar...

Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester City (İngiltere) maçı bugün TSİ 22.00'da başlayacak. Parc des Princes'te oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande yönetecek.

Mücadele Exxen platformundan canlı yayımlanacak

İLK MAÇTA ALINAN SONUÇLAR

İlk maçta PSG deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kalmıştı. Mancheste City ise sahasında Leipzig'i 6-3 mağlup etmişti.

MUHTEMEL İLK 11'LER

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PARIS SAINT-GERMAIN: Donnaruma, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Juan Bernat, Paredes, Wijnaldum, Veratti, Di Maria, Neymar, Mbappe

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Grealish, Sterling, Jesus