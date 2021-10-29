Paris Saint Germain Lille maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

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Lille ile oynadığı son iki resmi maçı kaybeden PSG, Eylül 1988'den bu yana rakibine üst üste üç kez mağlup olmuyor. PSG'ye konuk olduğu son Ligue 1 maçını kazanan Lille, Rennes'den bu yana rakibini bu statta üst üste iki kez yenen ilk takım olmak için sahaya çıkıyor. Ligue 1'de oynadığı son üç maçın sadece birini kazanan PSG, sezona sekiz maçlık galibiyet serisiyle başlamıştı. Ligue 1'de çıktığı son dört deplasman maçının üçünü kaybeden Lille, öncesinde 16 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. PSG forması giyen Lionel Messi, 2005/06'dan bu yana ilk kez bir lig sezonunda oynadığı ilk dört maçı gol atamadan geçti.

PARİS SAİNT GERMAİN LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain Lille maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.