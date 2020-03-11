Paris Saint-Germain, daha önce bir Avrupa kupası maçında Borussia Dortmund'u mağlup edemedi. Kasım 2010'da Fransız ekibinin sahasında oynanan tek karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti. Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi tarihinde konuk olduğu üç Fransız takımına karşı birer galibiyet ve mağlubiyet aldı.

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kaybettiği hiçbir eleme turunda rakiplerini eleyemedi. Borussia Dortmund, ilk maçını kazandığı dört Şampiyonlar Ligi eleme turu mücadelesinde turnuvaya veda etmedi. Alman ekibinden daha fazla tur oynayarak bunu başaran tek takım Juventus.

Paris Saint-Germain Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Paris Saint-Germain Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı eleme turu maçının beşini ve bu turlardaki son iki iç saha karşılaşmasını kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş eleme turu maçını kaybeden Borussia Dortmund, son galibiyetini Şubat 2014'te Jürgen Klopp yönetiminde almıştı.

Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçlarında %67 galibiyet yüzdesine sahip olan PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, buna karşılık eleme turu maçlarında %29'da kaldı. Alman çalıştırıcının turnuva kariyerinde aldığı altı mağlubiyetin beşi eleme turu karşılaşmalarında geldi. Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde boy gösterdiği ilk sezonda 10 gol barajına ulaşan beşinci oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi kariyerinde Barcelona ve PSG adına forma giydiği 27 iç saha maçında 37 gole doğrudan katkı sağlayan Neymar, bu karşılaşmalarda mağlubiyet almadı. Şampiyonlar Ligi tarihinde en az 250 dakika sahada kalmış oyuncular arasında dakika başına en fazla gol atan oyuncu Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland. Juventus, Avrupa kupalarında Lyon'u konuk ettiği iki karşılaşmada mağlubiyet almadı ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maç berabere tamamlandı.

İtalya deplasmanlarında çıktığı son beş Avrupa kupası maçının dördünü kaybeden Lyon, son galibiyetini Kasım 2008'de Şampiyonlar Ligi'nde aldı. Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynadığı son üç eleme turu maçının ikisinden mağlup ayrıldı. Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 10 eleme turu maçında kazanamayan Lyon, son galibiyetini Şubat 2006'da aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kaybettiği son 11 eleme turunun beşinde yoluna devam etmeyi başaran Juventus, geçen sezon Atletico Madrid'i son 16 turunda bu şekilde elemişti.Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 eleme turu rövanşının dokuzunu kaybeden Lyon, bu karşılaşmalarda 25 gol yedi ve sadece beş gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 eleme turu maçında 18 gol atan Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmaların dördünde hat-trick yaptı.

İlk karşılaşmada Juventus'u 1-0 mağlup eden Rudi Gracia, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 29. maçta altıncı galibiyetini aldı. Turnuvada 30'dan fazla maça çıkmış 54 teknik direktör arasında yönettiği ilk 30 karşılaşmada altı veya daha az galibiyet alan sadece iki isim var. Lyon'a karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyetle Avrupa kupalarındaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Şubat 2018'den bu yana çıktığı 10 iç saha karşılaşmasını kaybetmedi. 2018/19 sezonundan bu yana 21 yaş altı oyuncular arasında sadece Erling Haaland ve Kylian Mbappe, Lyon orta sahası Houssem Aouar'dan daha fazla gol katkısında bulundu.