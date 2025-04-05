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Paris Saint-Germain, bitime 6 maç kala şampiyonluğunu ilan etti

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#Paris Saint Germain#PSG#Ligue 1
Paris Saint-Germain, bitime 6 maç kala şampiyonluğunu ilan etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 20:02

Fransa Ligue 1’de Paris Saint-Germain, bitime 6 hafta kala şampiyon oldu.

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Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Angers'i 1-0 mağlup eden Paris Saint-Germain, bitime altı hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

Başkent ekibi Desire Doue'nin tek golüyle Angers'i mağlup ederken puanını 74'e yükseltti ve en yakın rakibi 50 puanlı Monaco'nun maçını beklemesine gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Üst üste 4'üncü kez ligde zafere ulaşan PSG, toplamda 13'üncü kez bu kupayı müzesine götürmeyi başarmış oldu.

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NAMAĞLUP

Fransa Ligue 1’de sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain, ligde geride kalan 28 maçında 23 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken yenilgi yüzü görmedi.

Söz konusu karşılaşmalarda rakip ağlara 80 gol bırakan PSG, kalesinde gördüğü 26 gole engel olamadı.

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#Paris Saint Germain#PSG#Ligue 1

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