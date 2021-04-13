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HaberlerSpor HaberleriParis Saint-Germain Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte PSG Bayern Münih maçının ayrıntıları
GeriSpor Paris Saint-Germain Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte PSG Bayern Münih maçının ayrıntıları
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Spor Arena
Haber Giriş: 13.04.2021 - 09:22 | Son Güncelleme:

Paris Saint-Germain Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte PSG Bayern Münih maçının ayrıntıları

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Paris Saint-Germain Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte PSG Bayern Münih maçının ayrıntıları

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları kapsamında, Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. İki ekip arasındaki ilk mücadele, 3-2'lik sonuçla Paris Saint-Germain'in üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Gözler şimdi kritik rövanş müsabakasında. Peki, Paris Saint-Germain Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Kritik etabın rövanş mücadelesinde Paris Saint ile Germain Bayern Münih bu akşam karşı karşıya gelecek. Müsabakanın başlamasına kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Paris Saint-Germain Bayern Münih maçına ilişkin tüm ayrıntılar...

Fransa'nın güçlü temsilcisi Paris Saint-Germain ve Alman devi Bayern Münih bu akşam kozlarını paylaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Navas, Dagba, Pereira, Kimpembe, Diallo, Gueye, Paredes, Draxler, Di Maria, Neymar, Mbappe

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Martinez, Sane, Coman, Müller, Choupo-Moting

Paris Saint-Germain Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte PSG Bayern Münih maçının ayrıntıları

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