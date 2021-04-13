Paris Saint-Germain Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte PSG Bayern Münih maçının ayrıntıları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Kritik etabın rövanş mücadelesinde Paris Saint ile Germain Bayern Münih bu akşam karşı karşıya gelecek. Müsabakanın başlamasına kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Paris Saint-Germain Bayern Münih maçına ilişkin tüm ayrıntılar...

Fransa'nın güçlü temsilcisi Paris Saint-Germain ve Alman devi Bayern Münih bu akşam kozlarını paylaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Navas, Dagba, Pereira, Kimpembe, Diallo, Gueye, Paredes, Draxler, Di Maria, Neymar, Mbappe

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Martinez, Sane, Coman, Müller, Choupo-Moting

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