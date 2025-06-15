Paris Saint-Germain 4-0 Atletico Madrid (FIFA Dünya Kulüpler Kupası)

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Paris Saint-Germain ile Atletico Madrid, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi.

Rose Bowl Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Fransız ekibi 3-0 kazandı.



Mücadelenin 19. dakikasında Fabian Ruiz, Paris Saint Germain'i 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 45+1. dakikasında ise Vitinha hem farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Mayulu, 90+7'de Kang-In Lee penaltıdan skoru belirleyen golleri kaydetti.

Öte yandan Atletico Madrid'de Lenglet, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte B Grubuna galibiyetle başlayan PSG, puanını 3 yaptı. Grubun diğer maçında ise Botafogo ile Seattle Sounders FC karşı karşıya gelecek.

Luis Enrique'nin öğrencileri grubun ikinci maçında Botafogo ile 20 Haziran'da kozlarını paylaşacak. Atletico Madrid ise Seattle Sounders FC ile aynı tarihte mücadele edecek.

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