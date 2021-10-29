Paris Saint Germain 2-1 Lille (Maçın özeti ve golleri)

Fransa Ligue 1'de 12. hafta maçında PSG ile Lille kozlarını paylaştı.
PSG, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.
Lille, 31. dakikada David ile öne geçerken asisti yapan isim Burak Yılmaz oldu.
İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNÜŞ
Ev sahibi ekip, 74. dakikada Marquinhos ve 88. dakikada Di Maria'nın kaydettiği gollerle geri döndü.
Bu sonuçla birlikte PSG 31 puana yükseldi. Lille ise 15 puanda kaldı.
İLK 11'LER
PSG: Donnarumma, Kimpembe, Marquinhos, Bernat, Kehrer, Danilo, Wijnaldum, Gueye, Neymar, Di Maria, Messi.
Lille: Grbic, Zeki Çelik, Djalo, Fonte, Reinildo, Bamba, Xeka, Sanches, David, Ikone, Burak Yılmaz.
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