Paris Olimpiyatları'nda Arjantin ve Fas arasında olaylı maç

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Resmi açılışı 26 Temmuz Cuma günü yapılacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk müsabakaları Arjantin - Fas mücadelesiyle başladı.
Olimpiyatların ilk düdüğü futbolda C Grubu'nda Özbekistan-İspanya, B Grubu'nda ise Arjantin-Fas maçlarında çaldı.
Paris'te bulunan Parc des Princes'de oynanan maçta İspanya, Özbekistan'ı 2-1 yendi.
Saint-Etienne'deki Geoffroy Guichard Stadı'ndaki mücadelede ise Fas, Arjantin'i 2-1 mağlup etti.
ARJANTİN - FAS MAÇINDA OLAYLAR
B Grubu'nda oynanan Arjantin - Fas karşılaşmasının son dakikalarında olaylar çıktı.
Maçın bitimine dakikalar kala Arjantin, skoru 2-2'ye getiren golü kaydederken Faslı taraftarlar sahaya girdi ve maç yarıda kaldı.
Karşılaşmanın hakemi maçı durdururken saha içine atılan ses bombaları nedeniyle panik yaşandı.
Karşılaşma 2 saat sonra yeniden başlarken Arjantin'in golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Fas, Arjantin'in golünün iptal edilmesinin ardından mücadeleyi 2-1 kazandı.
Paris Olimpiyatları'ndaki Arjantin - Fas maçında olay
▪️ Arjantin 90+16'da 2-2’yi yaptı.
▪️ Fas taraftarı sahaya girdi, maç yarıda kaldı.
▪️ Maç 2 saat sonra yeniden başladı
▪️ Arjantin'in golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.
▪️ Fas,maçı 2-1 kazandı.pic.twitter.com/YrzvVbIbwq
Paris Olimpiyatları'ndaki Arjantin - Fas maçında olay