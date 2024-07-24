×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Paris Olimpiyatları'nda Arjantin ve Fas arasında olaylı maç

Güncelleme Tarihi:

#Paris2024#Arjantin#Fas
Paris Olimpiyatlarında Arjantin ve Fas arasında olaylı maç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 21:06

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Fas, Arjantin'i 2-1 mağlup ederken karşılaşamaya olaylar damga vurdu.

Haberin Devamı

Resmi açılışı 26 Temmuz Cuma günü yapılacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk müsabakaları Arjantin - Fas mücadelesiyle başladı.

Olimpiyatların ilk düdüğü futbolda C Grubu'nda Özbekistan-İspanya, B Grubu'nda ise Arjantin-Fas maçlarında çaldı.

Paris'te bulunan Parc des Princes'de oynanan maçta İspanya, Özbekistan'ı 2-1 yendi.

Saint-Etienne'deki Geoffroy Guichard Stadı'ndaki mücadelede ise Fas, Arjantin'i 2-1 mağlup etti.

Paris Olimpiyatlarında Arjantin ve Fas arasında olaylı maç

ARJANTİN - FAS MAÇINDA OLAYLAR

B Grubu'nda oynanan Arjantin - Fas karşılaşmasının son dakikalarında olaylar çıktı.

Maçın bitimine dakikalar kala Arjantin, skoru 2-2'ye getiren golü kaydederken Faslı taraftarlar sahaya girdi ve maç yarıda kaldı.

Haberin Devamı

Karşılaşmanın hakemi maçı durdururken saha içine atılan ses bombaları nedeniyle panik yaşandı.

Karşılaşma 2 saat sonra yeniden başlarken Arjantin'in golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Fas, Arjantin'in golünün iptal edilmesinin ardından mücadeleyi 2-1 kazandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris2024#Arjantin#Fas

BAKMADAN GEÇME!