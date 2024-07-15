Paris Olimpiyatları 2024 ne zaman başlıyor? Yaz olimpiyatları nerede düzenlenecek? İşte başlangıç tarihi!

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Paris olimpiyatları için tarih yaklaşıyor. Temmuz ve ağustos ayları arasında düzenlenecek olan oyunlar, spor dünyasının kalbinin Paris'te atmasını sağlayacak. 32. Yaz Olimpiyatları'nda 10 binden fazla sporcu, 50'den fazla disiplinde madalya mücadelesi verecek. İşte 2024 Paris Olimpiyatları başlangıç tarihi!

PARİS OLİMPİYATLARI 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek. Başkent Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak.

1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden gerçekleştirilemeyen oyunlar da hesaba katıldığında 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, Seine Nehri'nde yapılacak. Paris 2024, çevresel sürdürülebilirliği vurgulayan Olimpiyat Oyunları olmayı hedefliyor. Spor tesislerinin birçoğu geçici olarak inşa edilecek ve oyunlardan sonra sökülecek. Ayrıca, karbon nötr bir Olimpiyat düzenlemek için yoğun çaba sarf ediliyor.