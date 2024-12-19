THY EUROLEAGUE 17. HAFTA || Paris-Fenerbahçe Beko maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak?

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 17. haftasında Paris Basketbol ile deplasmanda karşılaşacaktı. Paris'te bulunan Adidas Arena'daki müsabakanın TSİ 22.30'da başlaması planlanıyordu ancak sıcak bir gelişme yaşandı ve karşılaşma ertelendi. Temsilcimiz ligdeki son maçında Barcelona’ya 90-63 mağlup olarak altıncı yenilgisini aldı. Son 5 maçında 4 yenilgi yaşayan sarı lacivertli ekip, deplasmanda ise 6 galibiyet elde ederken 2 kez kaybetti. Sezona ilk 4 maçta aldığı 1 galibiyetle başlayan, ardından oynadığı 10 mücadeleyi kazanan Paris Basketbol, son 2 karşılaşmasını ise yitirdi. Fransa temsilcisi, ligde ikinci sırada bulunuyor. İşte Paris-Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgisi...

PARİS FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'in 17. haftasında Paris Basketbol ile karşılaşacağı müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan EuroLeague kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih, Kulübümüz ile istişare edilerek belirlenecek ve EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.