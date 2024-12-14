Paris Basketbol yine Euroleague'in zirvesinde!

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Euroleague'in normal sezonunda 18 takım, 15. hafta maçlarına perşembe ve cuma günleri çıktı.

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Anadolu Efes, zorlu maçta son şampiyon Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'la karşılaştı. Lacivert-beyazlılar, eski başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 26 sayı farkla 93-67 mağlup etti.

Ligde 8. galibiyetini alan Anadolu Efes, haftayı 7. sıraya yükselerek tamamladı. Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise üst üste 2'inci toplamda da 7'nci yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko ise sahasında Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırladı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi tarihindeki en ağır yenilgilerinden birini yaşadı ve İstanbul'da rakibine 30 sayı farkla 99-69 mağlup oldu. Ligde 5. yenilgisini alan Fenerbahçe Beko, haftayı 4. sırada bitirdi.

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- Paris Basketbol'un serisi sona erdi

Paris Basketbol'un 10 maçlık galibiyet serisi sona ermesine rağmen liderliği sürdü.

Paris Basketbol, Fransız derbisinde LDLC ASVEL'e konuk oldu. Rakibine 98-93 mağlup olan Paris Basketbol, 10 maç sonra ilk yenilgisini aldı. Toplamda 4. yenilgisini yaşayan Fransız ekibi, 12. hafta devraldığı liderlik koltuğunda 15. haftada da kalmayı başardı.

- Haftanın MVP'si Leday

THY Avrupa Ligi'nde 15. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) EA7 Emporio Armani Milan'ın ABD'li uzunu Zach Leday oldu.

EA7 Emporio Armani Milan'ın, deplasmanda Barcelona'yı 94-81 yendiği maçta Leday, kariyer rekoru kırarak 33 sayı attı. Leday, 37 verimlilik puanı alarak da haftanın MVP'si olmayı başardı.

- Sonuçlar ve puan durumu

Ligde 15. haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa): 69-99

ALBA Berlin (Almanya)-Partizan (Sırbistan): 90-91

Baskonia (İspanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 81-82

Real Madrid (İspanya) -Zalgiris (Litvanya): 83-92

Bayern Münih (Almanya)-Maccabi Playtika (İsrail): 98-93

Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 93-67

Barcelona (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 81-94

Kızılyıldız (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan): 87-73

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LDLC ASVEL (Fransa)-Paris Basketbol (Fransa): 98-93