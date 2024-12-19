Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı için erteleme ihtimali! Kadro oluşturamadılar...

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 17. haftasında Paris Basketbol ile deplasmanda karşılaşacak.

Paris'te bulunan Adidas Arena'daki müsabakanın TSİ 22.30'da başlaması planlanıyordu ancak sıcak bir gelişme yaşandı.

ERTELENME İHTİMALİ

İki takım arasındaki maçın oynanmama ihtimalinin bulunduğu iddia edildi.

Bunun sebebi olarak ise birçok oyuncusu hastalanan Paris Basketbol'un kadro oluşturamaması gösterildi.

Karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenme ihtimalinin ise yüksek olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE, EUROLEAGUE'DE 5. SIRADA

Ligde yaptığı 16 maçta 10 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.

Son 5 maçında 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ilk müsabakasında Barcelona'ya deplasmanda 90-63 mağlup oldu.

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Sezona ilk 4 maçta aldığı 1 galibiyetle başlayan, ardından oynadığı 10 mücadeleyi kazanan Paris Basketbol, son 2 karşılaşmasını ise yitirdi. Fransa temsilcisi, ligde ikinci sırada bulunuyor.

Taraftarı önünde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, deplasmanda ise 6 galibiyet elde ederken 2 kez kaybetti.

Çift maç haftasını Paris Basketbol ile yapacağı müsabakayla tamamlayacak Fenerbahçe Beko, mücadeleyi kazanması durumunda rakibiyle aynı galibiyet sayısına ulaşacak.

Takım istatistikleri - hücum (Paris - Fenerbahçe Beko):

Atılan sayı: 86.8 - 77.9

2 sayı: %54.7 - %49.5

3 sayı: %34.3 - %35.9

Serbest atış: %74.0 - %78.8

Ribaund: 36.2 - 36.6

Asist: 15.8 - 15.3

Top çalma: 10.6 - 13.0

Blok: 2.3 - 2.1

Takım istatistikleri - savunma (Paris - Fenerbahçe Beko):

Yenilen sayı: 83.6 - 79.1

2 sayı: %55.1 - %53.8

3 sayı: %31.5 - %32.8

Serbest atış: %78.0 - %78.2

Ribaund: 38.1 - 32.9

Asist: 17.5 - 18.0

Top çalma: 5.6 - 6.3

Blok: 2.7 - 2.0

İstatistik liderleri (Paris - Fenerbahçe Beko):

Sayı: TJ Shorts 19.3 - Nigel Hayes-Davis 17.4

Ribaund: Mikael Jantunen 5.4 - Nigel Hayes-Davis 5.3

Asist: TJ Shorts 7.9 - Wade Baldwin IV 3.7

Top çalma: TJ Shorts 1.1 - Nigel Hayes-Davis 1.0

Verimlilik: TJ Shorts 23.6 - Nigel Hayes-Davis 17.9