Paris Basketbol 83-87 Fenerbahçe Beko maç özeti (Euroleague)

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Paris Basketbol ile Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin 17. hafta erteleme maçında karşı karşıya geldi.
Adidas Arena'da oynanan müsabakayı temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 87-83 galip geldi.
Bu galibiyetle birlikte Avrupa Ligi'ndeki 18. zaferini elde eden sarı - lacivertliler, haftayı Olympiakos'un ardından 2. sırada tamamladı.
Fransa temsilcisi ise 10. mağlubiyetini yaşayarak 4. basamakta haftayı bitirdi.
İki takım arasında daha önce Aralık 2024'te oynanması planlanan müsabaka, ev sahibi ekibin oyuncularının yaşadığı salgın hastalık nedeniyle ertelenmişti.