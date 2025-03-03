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Paris Basketbol 83-87 Fenerbahçe Beko maç özeti (Euroleague)

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#Paris Basketball Fenerbahçe Beko#Basket Maçı#THY Avrupa Ligi
Paris Basketbol 83-87 Fenerbahçe Beko maç özeti (Euroleague)
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 17:16

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 17. hafta erteleme maçında konuk olduğu Paris Basketbol'u 87-83 mağlup etti.

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Paris Basketbol ile Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin 17. hafta erteleme maçında karşı karşıya geldi. 

Adidas Arena'da oynanan müsabakayı temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 87-83 galip geldi. 

Bu galibiyetle birlikte Avrupa Ligi'ndeki 18. zaferini elde eden sarı - lacivertliler, haftayı Olympiakos'un ardından 2. sırada tamamladı. 

Fransa temsilcisi ise 10. mağlubiyetini yaşayarak 4. basamakta haftayı bitirdi.

İki takım arasında daha önce Aralık 2024'te oynanması planlanan müsabaka, ev sahibi ekibin oyuncularının yaşadığı salgın hastalık nedeniyle ertelenmişti.

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#Paris Basketball Fenerbahçe Beko#Basket Maçı#THY Avrupa Ligi

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