Paris Basketball'un konuğu Fenerbahçe Beko! Dev maçtan son detaylar ve Misli ile Şampiyon Oranlar burada

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 17. haftasında bu akşam Paris Basketball ile karşı karşıya gelecek. Paris'te bulunan Adidas Arena'daki müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

SON 5 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET

Ligde yaptığı 16 maçta 10 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor. Son 5 maçında 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ilk müsabakasında Barcelona'ya deplasmanda 90-63 mağlup oldu.

10 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİNİN ARDINDAN 2 MAĞLUBİYET

Sezonun ilk 4 maçında 1 galibiyet alan, ardından oynadığı 10 mücadeleyi kazanan Paris Basketball, son 2 karşılaşmasını kaybetti. Fransa temsilcisi, ligde ikinci sırada bulunuyor.

DEPLASMANDA DAHA BAŞARILI

Taraftarı önünde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, deplasmanda ise 6 galibiyet elde ederken 2 kez kaybetti.

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Çift maç haftasını Paris Basketball ile yapacağı müsabakayla tamamlayacak Fenerbahçe Beko, mücadeleyi kazanması durumunda rakibiyle aynı galibiyet sayısına ulaşacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA 4 EKSİK VAR

Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre ve Arturs Zagars’ın yanı sıra, önceki gün oynanan Barcelona maçında sakatlanan Wade Baldwin bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Paris Basketball’un son 4 EuroLeague maçında ortalama 183 sayı atıldı.

İki takım da EuroLeague’de oynadığı son 2 maçı kaybetti.

Paris Basketball, EuroLeague’de evinde oynadığı 7 maçın 6’sında ilk yarıları önde kapattı.

ŞAMPİYON ORANLAR

Misliye özel Şampiyon Oranlarla oynayabileceğiniz bu karşılaşmada Paris Basketball'un kazanırı 1.50 oranla gösteriliyor. Konuk takım Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 1.93 oran veriliyor. Ayrıca bu mücadelenin canlı yayını yine Misli'de olacak.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %19’u Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.