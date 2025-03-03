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Paris Basketball Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Paris Basketball Fenerbahçe Beko#Basket Maçı#THY Avrupa Ligi
Paris Basketball Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 17:16

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, erteleme maçında Paris Basketball ile karşılaşacak. Normal sezonu lider olarak bitirebilmek için galibiyet serisine odaklanan Fenerbahçe Beko, güçlü rakibi Paris Basketball'u yenerek hedeflerine ulaşmaya çalışacak. Peki, Paris Basketball Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Peki, Paris Basketball Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

PARİS BASKETBALL FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi erteleme maçında Paris Basketball, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. 3 Mart Pazartesi günü saat 22.30'da oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE BEKO 2. SIRADA

Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 karşılaşmada 17 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, lider Olympiakos'un ardından 2. sırada yer alıyor.

FRANSIZLAR LİGİN 4. BASAMAĞINDA

Fransa temsilcisi ise oynadığı 26 maçta 16 kez sahadan galip ayrılırken, 10 müsabakada da rakiplerine kaybetti ve 4. basamakta kendine yer buldu.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

  • Paris Basketball, oynadığı son 5 maçın 3’ünü kazandı.
  • Paris Basketball, oynadığı son 5 maçın tamamında ilk yarılarda 41.5 sayı barajını aştı.
  • Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta yalnızca 1 kez kaybetti.
  • Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçın 4’ünde 82.5 sayı barajını aştı.
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#Paris Basketball Fenerbahçe Beko#Basket Maçı#THY Avrupa Ligi

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