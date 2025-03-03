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THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Peki, Paris Basketball Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

PARİS BASKETBALL FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi erteleme maçında Paris Basketball, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. 3 Mart Pazartesi günü saat 22.30'da oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE BEKO 2. SIRADA

Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 karşılaşmada 17 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, lider Olympiakos'un ardından 2. sırada yer alıyor.

FRANSIZLAR LİGİN 4. BASAMAĞINDA

Fransa temsilcisi ise oynadığı 26 maçta 16 kez sahadan galip ayrılırken, 10 müsabakada da rakiplerine kaybetti ve 4. basamakta kendine yer buldu.

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