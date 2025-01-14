THY EUROLEAGUE 21. HAFTA || Paris-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Anadolu Efes ve Paris Basketbol, EuroLeague 21. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Türk temsilcisi, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 609. kez sahne alacak. Anadolu Efes, organizasyonda yaptığı 608 müsabakanın 325'ini kazandı, 283'ünden mağlubiyetle ayrıldı. İşte Paris-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi...

PARİS-ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adidas Arena'da bugün oynanacak olan Paris Basketbol-Anadolu Efes maçı TSİ 22.30'da başlayacak.

Merakla beklenen müsabaka S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.