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THY EUROLEAGUE 21. HAFTA || Paris-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Paris#Anadolu Efes#Basketbol
THY EUROLEAGUE 21. HAFTA || Paris-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 15:00

Anadolu Efes, THY EuroLeague 21. hafta maçında Paris Basketbol ekibiyle deplasmanda mücadele edecek. Temsilcimiz bu sezon THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 10'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı ekip ligde 11. sırada bulunuyor. Fransız ekibi ise 9 müsabakanın 11'ini kazandı ve 6. sırada yer alıyor. Peki Paris-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Anadolu Efes ve Paris Basketbol, EuroLeague 21. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Türk temsilcisi, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 609. kez sahne alacak. Anadolu Efes, organizasyonda yaptığı 608 müsabakanın 325'ini kazandı, 283'ünden mağlubiyetle ayrıldı. İşte Paris-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi...

PARİS-ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adidas Arena'da bugün oynanacak olan Paris Basketbol-Anadolu Efes maçı TSİ 22.30'da başlayacak.

Merakla beklenen müsabaka S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

 

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#Paris#Anadolu Efes#Basketbol

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