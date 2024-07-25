Paris 2024'ün açılış maçında olay! Arjantin - Fas maçının son dakikaları tarihe geçti, Lionel Messi bile inanamadı...

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Paris 2024’te Arjantin ile Fas arasında oynanan futbolun açılış maçında inanılmaz anlar yaşandı.

Fas, 45+2 ve 49. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Arjantin, 68. dakikada durumu 2-1'e getirdi. Maçın uzatmalarında Arjantin durumu 2-2 yaptı. Golün ardından maçın bitmesine kısa bir süre kala taraftarların sahaya inmesi ve sahaya işaret fişeği atması üzerine hakem ile futbolcular soyunma odasına girdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi sitesi maçın 2-2 sona erdiğini duyururken, bir saat sonra VAR incelemesi yapan maçın İsveçli hakemi Glenn Nyberg, Arjantin'in attığı golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

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Boş tribünler karşısında yeniden başlayan maç, 3 dakika daha oynandıktan sonra sona erdi.

Fas olaylı maçı 2-1 kazandı.

LIONEL MESSI KAYITSIZ KALAMADI

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı ve efsanesi Lionel Messi, müsabaka sonrasında sosyal medyadan tepki gösterdi. Messi, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda "İnanılmaz!" ifadelerini kullandı.