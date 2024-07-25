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Paris 2024'ün açılış maçında olay! Arjantin - Fas maçının son dakikaları tarihe geçti, Lionel Messi bile inanamadı...

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#Paris2024#Olimpiyat Oyunları#Arjantin
Paris 2024ün açılış maçında olay Arjantin - Fas maçının son dakikaları tarihe geçti, Lionel Messi bile inanamadı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 09:33

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbolun açılış maçında Arjantin ile Fas karşı karşıya geldi. Tarihe geçen olayların yaşandığı karşılaşmada taraftarlar sahaya indi, işaret fişekleri atıldı.

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Paris 2024’te Arjantin ile Fas arasında oynanan futbolun açılış maçında inanılmaz anlar yaşandı.

Fas, 45+2 ve 49. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Arjantin, 68. dakikada durumu 2-1'e getirdi. Maçın uzatmalarında Arjantin durumu 2-2 yaptı. Golün ardından maçın bitmesine kısa bir süre kala taraftarların sahaya inmesi ve sahaya işaret fişeği atması üzerine hakem ile futbolcular soyunma odasına girdi.

Paris 2024ün açılış maçında olay Arjantin - Fas maçının son dakikaları tarihe geçti, Lionel Messi bile inanamadı...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi sitesi maçın 2-2 sona erdiğini duyururken, bir saat sonra VAR incelemesi yapan maçın İsveçli hakemi Glenn Nyberg, Arjantin'in attığı golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

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Boş tribünler karşısında yeniden başlayan maç, 3 dakika daha oynandıktan sonra sona erdi.

Fas olaylı maçı 2-1 kazandı.

LIONEL MESSI KAYITSIZ KALAMADI

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı ve efsanesi Lionel Messi, müsabaka sonrasında sosyal medyadan tepki gösterdi. Messi, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda "İnanılmaz!" ifadelerini kullandı.

Paris 2024ün açılış maçında olay Arjantin - Fas maçının son dakikaları tarihe geçti, Lionel Messi bile inanamadı...

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#Paris2024#Olimpiyat Oyunları#Arjantin

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