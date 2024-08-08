Paris 2024'teki cinsiyet tartışmaları artarak devam ediyor! Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman'ın yaptığı 'X' işareti ne anlama geliyor?

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda boksta final için ringe çıkan üçüncü boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, bronzda kaldı. 57 kilo boksörümüz yarı final mücadelesinde Tayvanlı Lin Yu-Ting ile karşılaştı.

Kahraman, rakibi karşısında özellikle ilk raundda başa baş bir mücadele ortaya koymasına rağmen mücadeleyi 5-0 kaybederek bronz madalyada kaldı.

İlk kez katıldığı Tokyo 2020'de çeyrek finalde elenerek 5'inci olan 27 yaşındaki Esra, Paris 2024'teki başarısıyla olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazanmış oldu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Esra Yıldız Kahraman, "Dün bazı şansızlıklar yaşadım ve hastalandım. Burada bronz madalya kazandım. 'Nasip böyleymiş' diyelim, Los Angeles 2028'de altın madalyayı hedefliyorum. Onu alana kadar da pes etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

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MAÇTAN SONRA 'X' İŞARETİ YAPTI

Milli sporcumuz, müsabaka sonrasında ringin her tarafına elleriyle X işareti yaptı. Bu işareti Paris 2024'te başka sporcular da yapmıştı.

TAYVANLI BOKSÖR İÇİN CİNSİYET TARTIŞMALARI VAR

Geçen yıl dünya şampiyonası öncesi yapılan testlerden geçemeyen ve diskalifiye edilen Tayvanlı boksörün ve erkek kromozomuna sahip olduğu iddia ediliyordu. Cezayirli Imane Khelif ile birlikte olimpiyatın en tartışmalı iki sporcusu olan Lin Yu-Ting Paris'te çıktığı maçlarda neredeyse zorlanmadan galibiyetle ayrıldı ve finale kadar yükseldi.

GEÇEN SENE DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ

Lin Yu-Ting , olimpiyatın tartışmalı boksörü Cezayirli Imane Khelif gibi testosteron seviyesinin yüksek olması nedeniyle geçen yılki Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazanmasına rağmen diskalifiye edilmiş ve madalyası elinden alınmıştı.

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DİĞER SPORCULAR DA 'X' YAPMIŞTI

Lin Yu-Ting ve Imane Khelif'in Paris 2024'te daha önce mağlup ettiği sporcular da tıpkı Esra Yıldız Kahraman gibi 'X' işaretini yapmıştı.

X İŞARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Bilindiği üzere insan DNA'sı, 23 çiftten oluşan 46 adet kromozoma sahiptir. Bunların 22'si hem erkek hem de kadında aynıdır ve otozomal kromozom olarak adlandırılır. Kalan çift ise cinsiyet kromozomlarını oluşturur. Kadınlarda son çift XX, erkeklerde ise XY normal kromozom kuruluşu olarak bulunmaktadır. Esra Yıldız Kahraman, 'X' işareti ile dişiliği ve kadın kategorisinde yarışan XY kromozoma sahip sporcuları işaret etti.

IMANE KHELIF DE TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 66 kg kategorisi son 16 turunda da ilginç bir olay yaşanmıştı. İtalyan boksör Angela Carini, Cezayirli rakibi Imane Khelif karşısında aldığı ilk yumruğun ardından 46. saniyede maçtan çekilmişti.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE KALDI

Aldığı yumruk sonrası hakeme maçtan çekildiğini işaret eden Carini, daha sonra ringin ortasında diz çöküp ağlamıştı. Mücadelenin ardından İtalyan basınına gözyaşları içerisinde kısa bir açıklama yapan Carini; 'Hayatımda hiç bu kadar sert yumruk yememiştim. Artık karar IOC'nin.' demişti.

KHELIF DE DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA ALINMAMIŞTI

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Cezayirli boksör Imane Khelif ile ilgili olimpiyat öncesi cinsiyet tartışmaları vardı. Geçen yıl yapılan testlerde testosteron seviyesi yüksek çıkan ve Dünya Boks Şampiyonası'nda mücadele etmesine izin verilmeyen Khelif'in olimpiyatta yarışabiliyor olması çok konuşulmuştu.

Tokyo 2020'de yarışmasına da izin verilen Khelif, Uluslararası Boks Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvalara alınmamıştı.

TRANS DEĞİL İNTERSEKS BİREY

Outsport Başkanı Rosario Coco, İmane Khelif’in transseksüel olduğuna dair haberlerin doğru olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi. Coco, Cezayirli sporcuyla ilgili açıklamasında “Ortalıkta dolaşan haberlerin aksine, İmane Khelif trans bir kadın değildir. Kendisi hakkında sahip olduğumuz bilgilere göre, her zaman bir kadın olarak sosyalleşmiş ve kadın yarışmalarında spor geçmişi olan interseks bir kişidir” ifadelerini kullandı Coco ayrıcıa “Khelif ve aynı durumdaki bir başka interseks atlet Lin Yuting’in kromozomal ya da hormonal testlerden geçip geçmedikleri net değil” derken Cezayir’in de belgelerde cinsiyet değişikliğini yasakladığını hatırlatıyor.

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İNTERSEKS BİREY NEDİR?

İnterseks birey; genetik, hormonel ve/ veya anatomik olarak kadın veya erkek kategorilerine tam olarak uymayan cinsiyet özelliklerine sahip kişileri tanımlar. İnterseks durumu, cinsiyet gelişimi ile ilgili çeşitlilikleri kapsayan bir spektrumdur ve bireylerin doğumdan itibaren bazı fiziksel farklılıklara sahip olmasına yol açabilir. Bu durum, cinsiyet organlarının görünümü, kromozom yapısı, ya da hormonal dengeler gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilir.