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Paris 2024'te Yusuf Dikeç fırtınası! Olimpiyat rekoru kıran Roje Stona'dan 'ikonikleşen' poz...

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#Paris 2024#Yusuf Dikeç#Roje Stona
Paris 2024te Yusuf Dikeç fırtınası Olimpiyat rekoru kıran Roje Stonadan ikonikleşen poz...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 09:23

Paris 2024'te Yusuf Dikeç fırtınası tüm hızıyla devam ediyor... Erkekler disk atmada Jamaikalı sporcu Roje Stona, olimpiyat rekoru kırmasının ardından milli sporcumuzun ikonikleşen hareketiyle poz verdi.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler disk atmada Jamaikalı Roje Stona, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler disk atma finalleri gerçekleştirildi.

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Jamaikalı Roje Stona 70.00 metrelik derecesiyle, Atina 2004'te Litvanyalı Virgilijus Alekna'ya ait (69.89) olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

Paris 2024te Yusuf Dikeç fırtınası Olimpiyat rekoru kıran Roje Stonadan ikonikleşen poz...

Bu disiplinde 74.35'le dünya rekortmeni Litvanyalı Mykolas Alekna 69.97'lik derecesiyle gümüş, Avustralyalı Matthew Denny 69.31'le bronz madalya elde etti.

YUSUF DİKEÇ SEVİNCİ

Olimpiyat rekorunun yeni sahibi olan Roje Stona, atışı sonrasında milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in ikonikleşen hareketini yaptı.

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#Paris 2024#Yusuf Dikeç#Roje Stona

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