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Paris 2024'te okçuluk sıralama müsabakaları yapılacak! Mete Gazoz...

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#Paris 2024 Olimpiyat Oyunları#Okçuluk#Mete Gazoz
Paris 2024te okçuluk sıralama müsabakaları yapılacak Mete Gazoz...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 11:11

Paris 2024 Olimpiyatları'nda okçuluk müsabakaları sıralama atışlarıyla start alacak.

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda okçuluk müsabakaları 25 Temmuz Perşembe günü sıralama atışlarıyla başlayacak.

Paris'in tarihi yapılarından Les Invalides'de gerçekleştirilecek mücadeleler, (TSİ) 10.30'da start alacak.

Kadınlar kategorisinde milli sporcu Elif Berra Gökkır, erkeklerde ise son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer boy gösterecek.

Okçuluk branşında yarınki sıralama müsabakalarının ardından, 28 Temmuz'da kadın takım, 29 Temmuz'da ise erkek takım finalleri yapılacak.

Bireysel müsabakalarda, 30-31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta yapılacak eleme karşılaşmalarının ardından, 2-3-4 Ağustos'ta finaller gerçekleştirilecek.

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#Paris 2024 Olimpiyat Oyunları#Okçuluk#Mete Gazoz

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