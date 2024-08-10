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Paris 2024'te korku dolu anlar! Boynunu yere sert şekilde vuran kadın güreşçi Catalina Axente minderden sedyeyle çıkarıldı...

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#Paris2024#Güreş#Catalina Axente
Paris 2024te korku dolu anlar Boynunu yere sert şekilde vuran kadın güreşçi Catalina Axente minderden sedyeyle çıkarıldı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 15:32

Paris 2024'te rakibi Kennedy Blades'in hamlesi sonrası boynunu yere çarpan Romanyalı kadın güreşçi Catalina Axente, minderden sedyeyle çıkarıldı.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakalarında Romanyalı kadın sporcu Catalina Axente, boynundan sakatlandı ve minderden sedyeyle çıkarıldı.

Champ de Mars Arena'da yapılan maçlarda kadınlar 76 kilo mücadelesinde ABD'li Alexis Kennedy Blades ile Romanyalı Catalina Axente karşı karşıya geldi.

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İlk raund ABD'li sporcunun 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, ikinci raundun bitimine 1 dakika 35 saniye kala Blades, Axente'yi suplex oyununun ardından grand teknikle mağlup etti.

Paris 2024te korku dolu anlar Boynunu yere sert şekilde vuran kadın güreşçi Catalina Axente minderden sedyeyle çıkarıldı...

Rakibinin hamlesi sonrasında boynunu mindere sert şekilde vuran Catalina Axente, uzun süre yerden kalkamadı.

SEDYEYLE ÇIKARILDI

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Romanyalı sporcu, sağlık görevlilerin müdahalesinin ardından minderden sedyeyle çıkarıldı.

Paris 2024te korku dolu anlar Boynunu yere sert şekilde vuran kadın güreşçi Catalina Axente minderden sedyeyle çıkarıldı...

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#Paris2024#Güreş#Catalina Axente

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