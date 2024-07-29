Paris 2024'te İspanya’nın rüya takımı: Nadal ve Alcaraz! | Tribünler tecavüzcü voleybolcuyu yuhaladı

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Arjantinli Maximo Gonzalez ve Andres Molteni’ye karşı oynadıkları açılış maçını 7-6, 6-4’lük setlerle kazanan ikilinin zaman zaman zorlandığı gözlendi. Elbette bunda Nadal’ın yaşadığı sakatlıkların etkisi büyük.

SAKATLIĞA RAĞMEN

Oyunlar öncesi de sakatlığı nükseden Nadal, Alcaraz ile tam bir uyum içinde çalışamadan maça çıktı. Nadal eskisi gibi atletik değildi ancak becerilerinde bir azalma olmadığını gösterdi.

Belirsizlik ise Alcaraz’daydı. İkilinin uyum için biraz daha zamanı ihtiyacı olduğu ortada. Yine de tribünlerin arzusu rüya takımın altın madalya alması. Bakalım bu umut onları finale ve madalyaya taşıyacak mı?

PARiS 2024’TE ERKEN FiNAL: NADAL-DJOKOViC

Paris 2024 Olimpiyatları’nda teniste tekler 2. turda erken final gibi bir eşleşme... Tenis tarihinin en çok Grand Slam şampiyonluğu bulunan iki isim İspanyol Rafael Nadal, Sırp raket Novak Djokovic’e rakip oldu. Nadal ilk tur maçında Macar Marton Fucsovics’i 6-1, 4-6 ve 6-4’lük setlerle 2-1 yendi. Djokovic de Avustralyalı Matthew Ebden’i 2-0 (6-0, 6-1) ile geçti. Bu müthiş maç bugün 13.00’te oynanacak. İki tenisçi daha önce 59 kez birbirine rakip olurken Djokovic’in 30-29 üstünlüğü bulunuyor.

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TRiBÜNLER TECAVÜZCÜ VOLEYBOLCUYU YUHALADI

Ağustos 2014’te 19 yaşındayken 12 yaşındaki bir İngiliz kıza tecavüz etmekten suçlu bulunduktan sonra 2016 yılında 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Hollandalı plaj voleybolcusu Steven van de Velde ilk maçında tribünlerin yuhalamasıyla karşı karşıya kaldı. Olimpiyattaki ilk maçı için kalabalığa tanıtıldığında yuhalanan van de Velde seyircilere tepki göstermedi. Güneş gözlüklerini sadece alnındaki teri silmek için çıkardı.

OLiMPiYAT KOMiTESi SESSiZLiĞiNi KORUYOR

Bir yargıç tarafından mahkumiyetinin ‘kariyer sonu’ olduğu söylenmesine rağmen, van de Velde 4 yıllık hapis cezasının sadece 12 ayını çektikten sonra voleybol kariyerine devam etti. Ve bu yıl haziran ayında sürpriz bir şekilde Hollanda Olimpiyat Plaj Voleybolu kadrosuna seçildi. Hollandalılar başta olmak üzere herkes onun kadrodan çıkarılmasını istiyor. Komite ise konuyla ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor.

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HER DALIŞTAN SONRA SPORCULAR NEDEN DUŞ ALIYORLAR!

Paris’teki 2024 Olimpiyat Oyunlarında yarışan sporcuların her dalıştan sonra duş almaları hepimizin bildiği bir gelenektir. Hemen duşa girmelerinin ardında yatan neden ise elbette bilime dayanması. Ilık duş, bir sonraki dalış öncesi suya girmeden önce kaslarını gevşetmeye yardımcı oluyor. Sporcular birkaç saat boyunca zorlu hareketler yaptıkları göz önüne alındığında, ani yaralanma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Kısa bir süre duş alarak, hem tahtada durduklarında kramptan etkilenme veya kas çekme riskini büyük ölçüde en aza indiriyorlar hem de havuz suyundaki kloru ciltlerinden yıkayarak yarışmadan önce gözlerini tahriş etmeyi de önlemiş oluyorlar.

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OLiMPiYAT DEYiNCE JASON STATHAM

1990 Commonwealth Oyunları’nda Büyük Britanya’yı temsil eden Hollywood yıldızı Jason Statham’ın fotoğrafları hafta sonu yeniden gündem oldu. 1988 ve 1992 olimpiyatları için elemelere giren Statham başarılı olamadı. 1990’da İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları’nda dalışta GB Takımı’nı temsil etmeyi başardı. Ancak kariyeri pek parlak olmadı. Dalıştan, mankenliğe ve ardından müzik videolarında oyunculuğa kadar her şeyi deneyen Statham, sonunda Hollywood filmlerinin sert adamı olmayı başardı. Spor kariyeri istediği gibi gitmedi ancak ne zaman olimpiyatlar olsa Büyük Britanya ve dalış deyince Statham mutlaka akıllara gelmeye devam edecek gibi görünüyor.