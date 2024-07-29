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Paris 2024'te ilk madalyamızı garantiledik! Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan tarihi başarı

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#Paris2024#Atıcılık#Madalya
Paris 2024te ilk madalyamızı garantiledik Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhandan tarihi başarı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 11:21

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, finale yükseldi.

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Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde topladıkları 582 puanla birinci olan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, isimlerini finale yazdırdı.

Olimpiyat tarihinde Türkiye'nin atıcılıktaki ilk madalyasını garantileyen Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan çifti, altın madalya için yarın TSİ 10.45'te Sırbistan ile karşılaşacak.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, aynı zamanda topladıkları 582 puanla olimpiyat sıralama rekorunu da egale etti.

Aynı kategoride mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15'ncisi oldu.

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#Paris2024#Atıcılık#Madalya

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