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Paris 2024'te ilk altın madalyalar Çin'e gitti!

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#Paris 2024#Paris 2024 Olimpiyat Oyunları#Çin
Paris 2024te ilk altın madalyalar Çine gitti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 16:12

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk altın madalyaları Çin aldı.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk altın madalyalar Çin'e gitti.

Aquatics Centre'da gerçekleştirilen kadınlar 3 metre senkronize tramplen müsabakalarında Yani Chang ve Yiwen Chen'den oluşan Çin takımı, 337.68 puanla ilk sırayı aldı.

Sarah Bacon ve Kassidy Cook'tan oluşan ABD takımı 314.64 puanla gümüş madalya kazandı.

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Büyük Britanya için yarışan Scarlett Mew Jensen-Yasmin Harper ikilisi, 302.28 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Atıcılkta 10 metre havalı tüfek karışık takım müsabakalarında da madalyalar sahiplerini buldu.

Lihao Sheng-Yuting Huang'dan oluşan Çin takımı, Güney Koreli Hajun Park-Jihyeon Keum ikilisine 16-12'lik üstünlük kurarak altın madalyaya uzandı.

Güney Kore'nin gümüş madalya kazandığı kategoride Islam Saptayev-Alexandra Le'nin temsil ettiği Kazakistan, Almanya'yı 17-5 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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#Paris 2024#Paris 2024 Olimpiyat Oyunları#Çin

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