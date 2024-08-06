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Paris 2024'te ikon olan Yusuf Dikeç'e sosyal medyada büyük ilgi! Her paylaşımı 1 milyonun üstüne çıkıyor...

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#Yusuf Dikeç#Elon Musk#SOSYAL MEDYA
Paris 2024te ikon olan Yusuf Dikeçe sosyal medyada büyük ilgi Her paylaşımı 1 milyonun üstüne çıkıyor...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 11:02

Olimpiyat ikincisi milli sporcu Yusuf Dikeç'in sosyal medya platformu X'te 3 gün önce açtığı hesabın takipçi sayısı 200 bini geçti.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'e sosyal medyada büyük ilgi var.

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Olimpiyat madalyası getiren atışı sırasında tüm dünyanın ilgisini çeken ve birçok ünlü ismin paylaşım yaptığı Yusuf Dikeç'in yeni açtığı sosyal medya platformu X'teki hesabı büyük ilgi gördü.

Hesabını açtıktan 3 gün sonra 200 bin takipçiyi geçen Yusuf Dikeç'in ilk paylaşımı "Merhaba X" mesajını, 26 milyon kullanıcı görüntüledi.

Elon Musk'a mesajını 36 milyon kullanıcı gördü

Yusuf Dikeç'in X hesabından Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk ile mesajlaşması da dünyada ses getirdi.

Milli sporcunun atış sırasındaki duruşunu "Nice (Güzel)" yorumuyla beğenen Musk, Dikeç'in X hesabını da takibe aldı.

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Başarılı sporcunun, X hesabından yaptığı "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" mesajı ise şu ana kadar 36 milyon kez görüntülendi.

Elon Musk da milli sporcuya "İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden birisi." cevabını iletti.

X hesabını henüz 3 gün önce açmasına karşın 200 bin takipçiyi geçen Yusuf Dikeç'in her paylaşımı da 1 milyonun üzerinde görüntülenme alıyor.

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#Yusuf Dikeç#Elon Musk#SOSYAL MEDYA

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