Paris 2024'te Fransa-ABD finali

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları basketbol erkekler branşında Fransa-ABD finali oynanacak.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da basketbol branşının yarı final maçları oynandı.
Yarı final ilk maçında Almanya ile karşılaşan Fransa, rakibini 73-69 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.
İkinci maçta karşılaşan ABD ise Sırbistan'ı 95-91 yenerek finalde Fransa'yla eşleşti. Almanya ile Sırbistan ise bronz madalya maçına çıkacak.
Altın ve bronz madalya maçları yarın oynanacak.
Eşleşmelerin maç programı TSİ şöyle:
12.00 Almanya-Sırbistan