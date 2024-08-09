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Paris 2024'te Fransa-ABD finali

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#Paris2024#ABD#Fransa
Paris 2024te Fransa-ABD finali
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 01:09

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı final maçında ABD, Sırbistan'ı 95-91 yenerek finalde Fransa'yla eşleşti.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları basketbol erkekler branşında Fransa-ABD finali oynanacak.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da basketbol branşının yarı final maçları oynandı.

Yarı final ilk maçında Almanya ile karşılaşan Fransa, rakibini 73-69 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

İkinci maçta karşılaşan ABD ise Sırbistan'ı 95-91 yenerek finalde Fransa'yla eşleşti. Almanya ile Sırbistan ise bronz madalya maçına çıkacak.

Altın ve bronz madalya maçları yarın oynanacak.

Eşleşmelerin maç programı TSİ şöyle:

12.00 Almanya-Sırbistan

22.30 Fransa-ABD

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#Paris2024#ABD#Fransa

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