Paris 2024'te eskrimci Nisanur Erbil çifte tarih yazarak veda etti

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Eskrimde kadınlar kılıçta olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk olan Nisanur Erbil, Paris 2024’e son 16 turunda veda etti. Son 32 turunda ABD’li Magda Skarbonkiewicz’i 15-11 yenen Erbil, son 16 turunda karşılaştığı 1 numaralı seribaşı ve son olimpiyat ikincisi Fransız Sara Balzer’e 15-5 yenilerek elendi.
BUGÜN 13 SPORCUMUZ SAHNE ALACAK
ATICILIK - 10.00: Oğuzhan Tüzün, Rümeysa Pelin Kaya (Trap). Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan (Havalı Tabanca Karma).
BADMiNTON - 10.20: Neslihan Yiğit Arın.
KÜREK-10.30: Elis Özbay. · JUDO - 11.00: Vedat Albayrak.
BOKS - 14.24: Esra Yıldız Kahraman, Hatice Akbaş, Samet Gümüş, Kaan Aykutsun.
OKÇULUK - 18.58: Mete Gazoz.
YELKEN -13.00: Merve Vatan.