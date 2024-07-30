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Paris 2024'te eskrimci Nisanur Erbil çifte tarih yazarak veda etti

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#Paris 2024#Nisanur Erbil#Olimpiyat Oyunları
Paris 2024te eskrimci Nisanur Erbil çifte tarih yazarak veda etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 07:00

Paris 2024’te son 32 turunda ABD’li Magda Skarbonkiewicz’i 15-11 yenen Nisanur Erbil, son 16 turunda karşılaştığı 1 numaralı seribaşı ve son olimpiyat 2.’si Fransız Sara Balzer’e 15-11 mağlup olarak elendi.

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Eskrimde kadınlar kılıçta olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk olan Nisanur Erbil, Paris 2024’e son 16 turunda veda etti. Son 32 turunda ABD’li Magda Skarbonkiewicz’i 15-11 yenen Erbil, son 16 turunda karşılaştığı 1 numaralı seribaşı ve son olimpiyat ikincisi Fransız Sara Balzer’e 15-5 yenilerek elendi.

BUGÜN 13 SPORCUMUZ SAHNE ALACAK

ATICILIK - 10.00: Oğuzhan Tüzün, Rümeysa Pelin Kaya (Trap). Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan (Havalı Tabanca Karma).

BADMiNTON - 10.20: Neslihan Yiğit Arın.

KÜREK-10.30: Elis Özbay. · JUDO - 11.00: Vedat Albayrak.

BOKS - 14.24: Esra Yıldız Kahraman, Hatice Akbaş, Samet Gümüş, Kaan Aykutsun.

OKÇULUK - 18.58: Mete Gazoz.

YELKEN -13.00: Merve Vatan.

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#Paris 2024#Nisanur Erbil#Olimpiyat Oyunları

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