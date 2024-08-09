Paris 2024'te Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya

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Türkiye'nin olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Dünya ve Avrupa şampiyonu mili boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kilo final mücadelesinde Çinli rakibi Yu Wu ile karşı karşıya geldi.

28 yaşındaki Fenerbahçeli boksör son 16 turunda Meksikalı rakibi Fatima Herrera’yı 5-0, çeyrek finalde Pihla Kaivo-Oja’yı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Filipinli rakibi Aira Villegas’a 5-0’lık üstünlük kurarak adını Paris’te finale yazdıran son olimpiyat ikincisi, Dünya ve Avrupa şampiyonu boksör Çakıroğlu, finalde ise Çinli rakibi Yu Wu'ya ilk raundu 4-1, ikinci raundu 4-1, üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 4-1'lik skorla mağlup oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

BOKSTA ÜÇ MADALYA

Buse Naz Çakıroğlu, tarihimizde iki olimpiyat madalyası kazanan ilk boksör oldu.

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Paris 2024'te boksörlerimiz 3 madalya kazandı. Esra Yıldız Kahraman bronz, Hatice Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu ise gümüş madalya kazandı.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya alan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nu kutladı.

Bakan Bak, X hesabından "Sen bizim gururumuzsun Buse Naz. Olimpiyat ikincisi olan milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu'nu yürekten kutluyorum." paylaşımını yaptı.

Paris 2024'te kadınlar 50 kilo finalinde Çinli Yu Wu'ya yenilen Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatlarda üst üste ikinci kez gümüş madalyanın sahibi olmuştu.