×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriParis 2024 Olimpiyatları Haberleri

Paris 2024'te Buse Naz Çakıroğlu altın için ringde

Güncelleme Tarihi:

#Paris2024#Olimpiyatoyunları#Spor
Paris 2024te Buse Naz Çakıroğlu altın için ringde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 07:00

2024 Paris Olimpiyatları’nda kadınlar 50 kiloda boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, bugün altın madalya için Çinli Yu Wu ile karşılaşacak.

Haberin Devamı

Olimpiyat Olimpiyatları’nda kadınlar 50 kiloda boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, bugün altın madalya için Çinli Yu Wu ile karşılaşacak. 

Roland-Garros’ta TSİ 22.47’de başlayacak maç TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Tokyo 2020’de ikinci olarak gümüş madalya kazanan Çakıroğlu, bu kez şampiyon olacağına yürekten inandığını belirterek, “Burada istediğimiz tek şey Tokyo’dan sonra tekrar final oynamaktı.

Gözden KaçmasınMilli boksör Hatice Akbaştan gümüş madalyaMilli boksör Hatice Akbaş'tan gümüş madalyaHaberi görüntüle

ROLAND-GARROS’TAN ALTINLA DÖNECEĞiM

Bundan 8 ay önce Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi bize yarı final ve finalin Roland-Garros’ta olduğunu söyleyince, Nazım Yiğit hocaya ben, ‘Orada dövüşmeden dönmem’ demiştim. Çok şükür Roland-Garros’ta yarı final oynadım, inşallah finalde altın madalyayı alarak eve döneceğim” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris2024#Olimpiyatoyunları#Spor

BAKMADAN GEÇME!