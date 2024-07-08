Paris 2024’te boy gösterecek basketbol takımları netleşti

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Dört ayrı ülkede düzenlenen FIBA Olimpiyat Elemeleri’nde turnuvalarını şampiyon olarak tamamlayan Yunanistan, İspanya, Brezilya ve Porto Riko, Paris 2024 biletini alan son dört takım oldu.

Paris 2024’te mücadelede edecek 12 takım, 3 grupta yer alacak.

Gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Avustralya, Kanada, Yunanistan, İspanya.

B Grubu: Fransa, Almanya, Japonya, Brezilya.

C Grubu: Sırbistan, Güney Sudan, ABD, Porto Riko.

Paris 2024’te Erkekler Olimpiyat Basketbol Turnuvası 27 Temmuz’da Lille’de başlayacak ve 10 Ağustos’ta Paris’teki Bercy Arena’da oynanacak final ve üçüncülük maçıyla sona erecek.