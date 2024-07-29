Paris 2024’te beklenmedik gelişme! Seine Nehri’ndeki yarışlar iptal edildi

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2024 Yaz Olimpiyatları’na ev sahipliği yapan Fransa’nın başkenti Paris’teki Seine Nehri’nde dün yapılması gereken triatlon yarışlarının ilk yüzme antrenmanı, su kirliliği nedeniyle iptal edildi. Su kalitesi testlerini yapmaktan sorumlu komite, standardın kabul edilebilir seviyelerin altına düştüğünü açıkladı. Temmuz ayı başındaki denetimlerden sonra nehir, yüzmek için yeterince temiz ilan edildi. Hatta Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, suyun temizliğini kanıtlamak için 17 Temmuz’da nehre girip yüzdü ve dalış yaptı.

TRİATLONUN YARIN YAPILMASI GEREKİYOR

Ne var ki, Paris’te son 48 saat içinde yaşanan şiddetli yağmur su kalitesini düşürdü. Dünkü antrenmanı iptal etmek zorunda kalan organizatörler daha fazla gecikmeyeceğini umuyor. Paris Olimpiyatları’ndaki erkekler triatlon yarışının yarın yapılması bekleniyor ancak bunun için yağmurun durması gerekiyor. Fransızlar, su kalitesinin düşük olması nedeniyle yaklaşık 100 yıldır yüzmenin yasak olduğu Seine Nehri’ni triatlon ve maraton yüzme yarışlarına hazır hale getirmek için bugüne dek 1.5 milyar Euro harcadı.