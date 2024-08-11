Paris 2024 Yusuf Dikeç Olimpiyatı

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Bu olimpiyatlarla Türkiye’den ve dünyadan pek çok sporcusu unutulmazlar arasına adını yazdırdı. En çok hafızalara kazınan ve fenomen haline geleni ise tabii ki Yusuf Dikeç oldu.

ATIŞ YAPARKEN VERDiĞi POZLA FENOMEN OLDU

Türkiye’ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde temsil eden Yusuf Dikeç, lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi yardımcı teçhizatları olmadan bir eli cebinde atışını yaparak ülkemize gümüş madalya kazandırırken farklı tarzıyla da bir fenomen haline geldi. Dünya rekortmeni sırıkçı Armand Duplantis başta olmak üzere pek çok olimpik sporcu Dikeç hareketini bir akım haline getirdi. Sosyal medyada viral oldu, Elon Musk’a kadar herkes onu konuştu.

ERSU ŞAŞMA’NIN SEViNÇ HAREKETi DE SEMPATi TOPLADI

Sırıkla atlamada çıtayı sürekli daha üst noktalara koyarak bize bambaşka hayaller kurduran 24 yaşındaki Ersu Şaşma, artık bir olimpiyat efsanesi haline gelen İsveçli Armand Duplantis’in altın madalya aldığı finallerde 5. oldu. Ersu’nun başarılı atlayışlarının ardından verdiği ikonik poz Paris 2024’te Yusuf Dikeç’ten sonra en çok konuşulan karelerden biri oldu.

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KUZEY TUNÇELLi 16 YAŞINDA TARiHE GEÇTi

Olimpiyat kafilemizdeki en genç sporcu olan Kuzey Tunçelli, oyunlar tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olarak kayıtlara geçti. 16 yaşındaki Kuzey, 1.500 metre serbest stilde final yarışını 14.41.22’lik derecesiyle tamamlayarak hem oyunları 5. sırada bitirdi hem de gençler rekoru kırarak bizleri umutlandıran isimlerden olmayı başardı.

MADALYADA 64. SIRADAYIZ

Paris 2024 Olimpiyatları’nda madalya sıralamasında 64. sıradayız. Bu açıdan bakınca iyi bir olimpiyat performansı çıkardığımızı elbette söyleyemeyiz. Güreş, boks ve halter gibi Türk sporu dediğimiz dallarda var olamadık. Yine de atletizm, okçuluk, atıcılık ve yüzme gibi teknik gereken branşlardaki sporcularımız gelecek adına umut verdi.

PEK ÇOK iLKi PARiS’TE YAŞADIK

Eskrimde, kılıç disiplininde mücadele eden ilk kadın sporcumuz olan Nisanur Erbil’den, ilk Türk kadın kürekçi Elis Özbay’a, bu oyunlarda pek çok ilki yaşadık. Bu isimler hem önemli başarı elde etti hem de gelecek nesillere doğru izler bıraktı.

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DÜNYA...

ARMAND DUPLANTiS MODERN ÇAĞIN YENi SÜPER YILDIZI

Armand Duplantis için modern çağın yeni süper yıldızı dersek abartmış olmayız. Usain Bolt sonrası bu etiketin belki de en çok yakıştığı isim olan İsveçli atletin tek rakibi, kendisi. Katıldığı üst üste 19 müsabakadan zaferle ayrılan ve 9 kez dünya rekoru kıran sırıkla atlama sporcusu, finalde 6.25 metre ile çıtayı sadece kendisinin aşabileceği bir noktaya koydu. Duplantis, Yusuf Dikeç hareketiyle de gönüllerimizde farklı bir yer edindi.

SiMONE BiLES KÜLLERiNDEN DOĞDU

Bir önceki olimpiyatlarda yaşadığı ruhsal çöküntü sonrası hepimiz onun için bitti yorumlarını yaparken ABD’li cimnastikçi Simone Biles, 2024’te yeniden doğdu. Paris’te 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Biles gibisi bir daha ne zaman gelir bilinmez ama o olduğu sürece bu sporu daha güzel gösterecek biri olmayacağı kesin.

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TOKYO 2020’DEN DAHA FAZLA iZLENDi

Paris 2024 Olimpiyatları, bir önceki Tokyo 2020 Olimpiyatları’ndan yüzde 80 daha fazla izlendi. Günlük ortalama 40 milyon kişinin ekran başında izlediği oyunları yerinde izlemek için Paris’e giden sporsever sayısının ise yaklaşık 15 milyon olduğu açıklandı.

ABD’NiN GiZLi KAHRAMANI BEACON

Olimpiyatlara hazırlık ve müsabaka sürecinde en önemli konulardan biri sporcuların ruh sağlığı. ABD’nin olimpik cimnastik takımı bu soruna yaratıcı bir çözüm getirdi: Terapi köpekleri. 4 yaşındaki Beacon, ABD cimnastik takımının terapi köpeği. Takımın bu süper kahramanı sporculara müsabaka ya da antrenman öncesi stres atmada yardım etmek için özel olarak eğitildi.

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3 MiLYON MUZ 40 TON KAHVE ARTIĞI

Oyunlar boyunca olimpiyat köyünde kalan sporcuların beslenmesi de son derece önemliydi. Sporcuların beslenmesi için çalışan yetkililerin en çok sipariş ettikleri şey muz oldu. Yaklaşık 3 milyona yakın muzun tüketildiği oyunlarda, sporcuların kahve ihtiyaçları da bir o kadar çoktu. Oyunlarda 40 ton kahve artığı ortaya çıktı.

QUAN HONGCHAN SU SIÇRAMASINI YOK EDEN SPORCU

Kadınlar 10 metre platform dalış finalinde tüm hakemlerden 10 tam puan alan Çinli sporcu Quan Hongchan hiç su sıçratmadan dalış yapma yeteneğiyle tanınıyor. Ve onun bu özelliğini anlatmak için Mandarin Çince’sinde yer alan bir ifade kullanılıyor; “Shui hua xiao shi shu” yani “su sıçramasını yok etme tekniği.” Henüz 17 yaşında olan ve samimiyetiyle herkesi büyüleyen Hongchan’i uzun yıllar kürsünün ilk basamağında göreceğimizden kuşkumuz yok.