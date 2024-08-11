PARİS 2024 VOLEYBOL FİNAL MAÇI 2024 CANLI İZLE || ABD-İtalya olimpiyat voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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ABD ve İtalya, Paris 2024 voleybol finalinde kozlarını paylaşacak. İki ekip altın madalya için mücadele verecek. Karşılaşmayı kaybeden takım ise gümüş madalya alacak. ABD, olimpiyatlarsa grubundan çeyrek finale yükselmişti. Daha sonra Polonya ve Brezilya galibiyetlerinin ardından finale adını yazdırdı. İtalya 5 karşılaşmanın tamamını kazanarak finale yükseldi. İşte Paris Olimpiyatları 2023 ABD-İtalya voleybol final maçı canlı yayın bilgisi...

PARİS 2024 VOLEYBOL FİNALLERİ || ABD - İTALYA OLİMPİYAT FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ABD ve İtalya, Paris 2024 voleybol finalinde mücadele edecek. Karşılaşmanın galibi altın madalya, ikinci olan ekip ise gümüş madalyanın sahibi olacak.

ABD-İtalya Paris 2024 voleybol final maçı 11 Ağustos Pazar günü oynanacak.

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Saat 14.00'te başlayacak final karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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