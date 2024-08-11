×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriParis 2024 Olimpiyatları Haberleri

PARİS 2024 VOLEYBOL FİNAL MAÇI 2024 CANLI İZLE || ABD-İtalya olimpiyat voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Paris 2024 Olimpiyatları#Voleybol#ABD-İtalya
PARİS 2024 VOLEYBOL FİNAL MAÇI 2024 CANLI İZLE || ABD-İtalya olimpiyat voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 11:37

Paris 2024 Olimpiyatları voleybol final maçında ABD, İtalya ile eşleşti. İtalya, yarı final karşılaşmasında Filenin Sultanları'nı yendi. ABD ise Brezilya'yı geride bırakarak olimpiyatlarda final çıktı. Bu sonuçlarla beraber Paris 2024 Olimpiyatları voleybol final karşılaşmasında ABD ve İtalya altın madalya için mücadele edecek. Peki ABD-İtalya olimpiyat voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Paris 2024 Olimpiyatları voleybol final maçı canlı yayın izle bilgisi...

Haberin Devamı

ABD ve İtalya, Paris 2024 voleybol finalinde kozlarını paylaşacak. İki ekip altın madalya için mücadele verecek. Karşılaşmayı kaybeden takım ise gümüş madalya alacak. ABD, olimpiyatlarsa grubundan çeyrek finale yükselmişti. Daha sonra Polonya ve Brezilya galibiyetlerinin ardından finale adını yazdırdı. İtalya 5 karşılaşmanın tamamını kazanarak finale yükseldi. İşte Paris Olimpiyatları 2023 ABD-İtalya voleybol final maçı canlı yayın bilgisi...

PARİS 2024 VOLEYBOL FİNALLERİ || ABD - İTALYA OLİMPİYAT FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ABD ve İtalya, Paris 2024 voleybol finalinde mücadele edecek. Karşılaşmanın galibi altın madalya, ikinci olan ekip ise gümüş madalyanın sahibi olacak.

ABD-İtalya Paris 2024 voleybol final maçı 11 Ağustos Pazar günü oynanacak.

Haberin Devamı

Saat 14.00'te başlayacak final karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris 2024 Olimpiyatları#Voleybol#ABD-İtalya

BAKMADAN GEÇME!