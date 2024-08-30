Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ilk altın madalyamız Mahmut Bozteke'den!

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Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı Mahmut Bozteke, finalde 2 numaralı seribaşı Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat'la karşılaştı.

Maçta 7-1 geri düşmesine rağmen 7-7'yi bulan Mahmut, müsabakayı altın puana götürdü. Altın puanı uzatma başlar başlamaz alan milli sporcu, maçı 9-7 kazanarak paralimpik şampiyonu oldu.

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Mahmut, Paris 2024'te de altın madalyaya uzandı ve Paris'teki ilk altın madalyamızı kazandı. Türkiye, paralimpik oyunlar tarihinde ilk kez tekvando branşında altın madalya sevinci yaşadı.

Mahmut Bozteke, karşılaşmadan sonra tatamide Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

Gamze Gürdal ve Fatih Çelik'ten gümüş madalya

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Gamze, finalde 5 numaralı seribaşı Çinli sporcu Yuije Li'yle karşılaştı.

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Rakibine 11-0 yenilen Gamze, oyunları gümüş madalyayla tamamladı. Çinli sporcu ise altın madalyanın sahibi oldu.

Kariyerine Avrupa şampiyonlukları ve dünya ikincilikleri bulunan milli sporcu, ilk kez paralimpik oyunlarda madalya elde etti.

Milli sporcu Fatih Çelik ise erkekler K44 70kg finalinde Azerbaycan'dan Imamaddin Khalilov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Karşılaşmaları takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da milli sporculara destek verdi.

ZAFER BAYRAMI'NDA 4 MADALYA

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı günde 1'i altın olmak üzere 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen oyunların üçüncü gününde milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Milli sporcular bu madalyalarla Türkiye'ye çifte bayram yaşattı.

Güne damga vuran branş ise para tekvando oldu. Erkekler K44 64 kiloda Mahmut Bozteke altın, K44 70 kiloda Fatih Çelik ve kadınlar K44 57 kiloda Gamze Gürdal gümüş madalya kazandı.

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Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı gün para masa tenisinde de bronz madalya aldı. Çiftlerde MD 8 sınıfında Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı ise 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere 6'ya yükseldi.

Türkiye'nin oyunlar tarihindeki altın madalya sayısı 9'a yükselirken, para tekvandoda ilk altın madalya Paris 2024'te geldi.