Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na son 30 gün! 18 branşta 86 sporcuyla katılacağız...

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17 Nisan'da Antik Olimpiyat oyunlarının doğduğu yer olan Olimpia'da yakılan Olimpiyat Meşalesi, 8 Mayıs'ta ulaştığı Fransa'daki yolculuğunu sürdürüyor.

Olimpiyat Oyunları'nın simgesi olan olimpiyat halkaları, oyunların düzenleneceği Paris'in sembolü Eyfel Kulesi'ne yerleştirildi.

Organizasyonun sürdürülebilirlik misyonuna uygun şekilde geri dönüştürülmüş çelikten imal edilen 95 metre uzunluğunda ve 43 metre yüksekliğindeki 5 halka, tüm görkemiyle ziyaretçileri selamlıyor.



Paris 2024 için kota müsabakaları sürerken, bugüne kadar 86 milli sporcu olimpiyat kotası almayı başardı.

Sporcular artistik cimnastik, atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, taekwondo, voleybol, yüzme ve yelken olmak üzere 18 branşta Türkiye'yi temsil edecek.



Olimpiyat Oyunları'na kısa bir süre kalırken Mayıs 2022'de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) resmi destekçisi olan Türkiye İş Bankası, sporculara olimpiyatlar sürecinde yol arkadaşlığı yaparak ülkemizde olimpiyat bilincinin artırılmasını, daha fazla gencin bu organizasyona katılmasını, çocuklara spor alışkanlığı kazandırılmasını amaçlıyor.



“Milli sporcularımız Paris'te ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir”

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İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolculuğuna 1 ay gibi kısa bir süre kalmasının oluşturduğu heyecana vurgu yaparak şunları söyledi:

“Başta sporcularımız olmak üzere antrenörleri, ilgili branş federasyonları, aileleri büyük bir disiplin, özveri ve azimle uzun süredir Paris 2024 Olimpiyatları için hazırlanıyorlar. Son derece yoğun, yorucu bir o kadar da heyecanlı bir süreç içerisindeler. Sporcularımız hazırlık süresince elde ettikleri kazanımları, birikimleri Olimpiyat Köyünde yapılacak müsabakalarda ortaya koyacaklar. Gençlerimizin Paris'te ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Milli sporcularımızın kota yarışları sürerken hep birlikte heyecanlı bekleyişimizi sürdürüyoruz. Bugün itibarıyla 18 branşta 86 sporcumuz kota almış durumda. Paris 2024 vizesi alan tüm sporcularımızı tebrik ediyor ve kota mücadelesi devam eden sporcularımıza başarılar diliyorum.”

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