Paris 2024 madalya sıralamasında Çin'in liderliği sürüyor

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Paris'te gerçekleştirilen oyunların yedinci gününde 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Çin, ilk basamaktaki yerini korudu.

Ev sahibi Fransa ise ABD'yi geçerek ikinci sıraya yerleşti. Fransa, bugün yapılan oyunlarda 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplam madalya sayısını 36'ya yükseltti.

Yüzme branşındaki başarısıyla dikkati çeken üçüncü sıradaki Avustralya, günü 3 altın ve 1 bronzla tamamlayarak toplamda 22 madalyaya ulaştı.

Günü altın madalya almadan kapatan ABD, toplamda 43 madalyayla oyunlarda en fazla madalya kazanan ülke konumunda. 9 altın madalyası bulunan ABD, ülkeler sıralamasında ikinci sıradan dördüncü sıraya geriledi.

- Türkiye listede 40. sırada​​​​​​​

Oyunlarda yedi gün sonunda 53 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Kosova ve Ukrayna'yla birlikte 40. sırada bulunuyor.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde: