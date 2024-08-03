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Paris 2024 madalya sıralamasında Çin'in liderliği sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Paris2024#Madalya#Çin
Paris 2024 madalya sıralamasında Çinin liderliği sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 09:14

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yedinci günün sonunda 13 altın, 9 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü.

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Paris'te gerçekleştirilen oyunların yedinci gününde 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Çin, ilk basamaktaki yerini korudu.

Ev sahibi Fransa ise ABD'yi geçerek ikinci sıraya yerleşti. Fransa, bugün yapılan oyunlarda 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplam madalya sayısını 36'ya yükseltti.

Yüzme branşındaki başarısıyla dikkati çeken üçüncü sıradaki Avustralya, günü 3 altın ve 1 bronzla tamamlayarak toplamda 22 madalyaya ulaştı.

Günü altın madalya almadan kapatan ABD, toplamda 43 madalyayla oyunlarda en fazla madalya kazanan ülke konumunda. 9 altın madalyası bulunan ABD, ülkeler sıralamasında ikinci sıradan dördüncü sıraya geriledi.

- Türkiye listede 40. sırada​​​​​​​

Oyunlarda yedi gün sonunda 53 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Kosova ve Ukrayna'yla birlikte 40. sırada bulunuyor.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam

Çin

13

9

9

31

Fransa

11

12

13

36

Avustralya

11

6

5

22

ABD

9

18

16

43

Büyük Britanya

9

10

8

27

Japonya

8

4

6

18

Güney Kore

7

5

4

16

İtalya

5

8

4

17

Hollanda

4

3

2

9

Kanada

3

2

6

11

Almanya

2

3

2

7

Yeni Zelanda

2

3

1

6

Romanya

2

3

1

6

Macaristan

2

2

1

5

Hong Kong

2

 

2

4

İrlanda

2

 

2

4

Hırvatistan

2

 

1

3

Azerbaycan

2

 

 

2

Brezilya

1

3

3

7

İsveç

1

2

2

5

Gürcistan

1

2

 

3

İsviçre

1

1

4

6

İspanya

1

1

3

5

Güney Afrika

1

1

2

4

Belçika

1

 

2

3

Kazakistan

1

 

2

3

Özbekistan

1

 

2

3

Çekya

1

 

1

2

Guatemala

1

 

1

2

Arjantin

1

 

 

1

Ekvador

1

 

 

1

Slovenya

1

 

 

1

Sırbistan

1

 

 

1

Uganda

1

 

 

1

İsrail

 

2

1

3

Meksika

 

2

1

3

Kuzey Kore

 

2

 

2

Yunanistan

 

1

3

4

Polonya

 

1

3

4

Kosova

 

1

1

2

Türkiye

 

1

1

2

Ukrayna

 

1

1

2

Etiyopya

 

1

 

1

Fiji

 

1

 

1

Moğolistan

 

1

 

1

Tunus

 

1

 

1

Hindistan

 

 

3

3

Moldova

 

 

2

2

Tacikistan

 

 

2

2

Avusturya

 

 

1

1

Mısır

 

 

1

1

Portekiz

 

 

1

1

Slovakya

 

 

1

1

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#Paris2024#Madalya#Çin

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