Paris 2024 kadın voleybolda altın madalya İtalya'nın! Tarihinde ilk kez...

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadın voleybol finalinde ABD'yi 25-18, 25-20, 25-17'lik setler sonucu 3-0 mağlup eden İtalya, altın madalyanın sahibi oldu.

Yarı finalde Filenin Sultanları'nı yenen İtalya, finalde ABD'ye karşı da zorlanmadı ve tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonu oldu. İtalya'nın yıldızı Egonu, zafer sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Paris'te gümüş madalya ABD'nin olurken bronz madalya Brezilya'nın oldu. Filenin Sultanları olimpiyatı 4. sırada tamamladı.