×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Paris 2024 kadın voleybolda altın madalya İtalya'nın! Tarihinde ilk kez...

Güncelleme Tarihi:

#Paris2024#Voleybol#İtalya
Paris 2024 kadın voleybolda altın madalya İtalyanın Tarihinde ilk kez...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 15:50

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadın voleybolda altın madalya İtalya'nın oldu. İtalya, finalde ABD'Yi 3-0 mağlup edip olimpiyat şampiyonluğuna uzandı.

Haberin Devamı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadın voleybol finalinde ABD'yi 25-18, 25-20, 25-17'lik setler sonucu 3-0 mağlup eden İtalya, altın madalyanın sahibi oldu.

Yarı finalde Filenin Sultanları'nı yenen İtalya, finalde ABD'ye karşı da zorlanmadı ve tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonu oldu. İtalya'nın yıldızı Egonu, zafer sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Paris'te gümüş madalya ABD'nin olurken bronz madalya Brezilya'nın oldu. Filenin Sultanları olimpiyatı 4. sırada tamamladı.

Paris 2024 kadın voleybolda altın madalya İtalyanın Tarihinde ilk kez...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris2024#Voleybol#İtalya

BAKMADAN GEÇME!