Paralimpik yüzücü Sevilay Öztürk'ten Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

S5 kategorisi kadınlar 50 metre serbest stil finalinde milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, madalya mücadelesi verdi.

Milli sporculardan Sevilay 43.82 ile üçüncü olurken, Sümeyye 44.10 ile yarışı dördüncü sırada tamamladı. Bu yarışta İspanyol yüzücü Teresa Perales, 38.78'lik derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Avrupa Şampiyonası'nda S5 kategorisi erkekler 50 metre serbest stil finalinde yarışan Koral Berkin Kutlu ise 36.22 ile 5. oldu.

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