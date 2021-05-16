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Haber Giriş: 16.05.2021 - 22:41 | Son Güncelleme:

Paralimpik yüzücü Sevilay Öztürk'ten Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

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Paralimpik yüzücü Sevilay Öztürk'ten Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen 2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, bronz madalya kazandı.

S5 kategorisi kadınlar 50 metre serbest stil finalinde milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, madalya mücadelesi verdi.
Milli sporculardan Sevilay 43.82 ile üçüncü olurken, Sümeyye 44.10 ile yarışı dördüncü sırada tamamladı. Bu yarışta İspanyol yüzücü Teresa Perales, 38.78'lik derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Avrupa Şampiyonası'nda S5 kategorisi erkekler 50 metre serbest stil finalinde yarışan Koral Berkin Kutlu ise 36.22 ile 5. oldu.

Paralimpik yüzücü Sevilay Öztürkten Avrupa Şampiyonasında bronz madalya

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