Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcu sayısı 79'a yükseldi

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Engelli sporcuların olimpiyatları olarak adlandırılan paralimpik oyunları, Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı son bir ayda büyük bir artış gösterdi. Haziran ayının başında 59 kotası bulunan Türkiye, son bir ayda gerçekleştirilen yarışmalar ve dünya sıralamalarındaki başarısıyla 20 sporcuyla daha Paris bileti alarak kota sayısını 79'a çıkardı.

Şu ana kadar Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 79 milli sporcu kota aldı.

Branşların ve sporcu sayısının, bu ay sonuna kadar yapılacak kota müsabakaları ve dünya sıralamasıyla daha da artması bekleniyor.

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- İki branşta takım olarak kota alındı

Türkiye, golbol ve futbolda takım olarak Paris 2024'te yer alacak.

Son iki paralimpik şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nı 6, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nı ise 10 kişi temsil edecek.

- En çok bedensel engelli sporcular kota aldı

Paralimpik Oyunları için en çok kotayı bedensel engelli milli sporcular elde etti.

Şu ana kadar bedensel engelli 51, görme engelli 21, özel sporculardan da 7 milli isim, Paris 2024 için vize aldı.

- En çok kota atletizmde

Bireysel branşlarda Türkiye'nin şu ana kadar en fazla kota aldığı spor dalı 15 milli isimle atletizm oldu.

Atletizmde özel sporcular 6, görme engelli sporcular 5, bedensel engelli milli sporcular 4 kota elde etti.

Bu branşı okçuluk (9), tekvando (8), masa tenisi (8) ve atıcılık (7) takip etti. Türk sporcular yüzmede 6, halterde 5, badmintonda ve kürekte 2'şer, eskrimde ise 1 sporcuyla kota aldı.

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- 15 madalyanın 12'sini alanlar Paris'te

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya alan Türkiye, bu başarıyı gösteren Golbol Kadın Milli Takımı ve 11 sporcusuyla Paris 2024 vizesini elde etti.

Tokyo'da altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı ile para masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris'te ünvanlarını korumaya çalışacak.

Bir önceki oyunlarda madalya alan para masa tenisçilerden Nesim Turan, Ali Öztürk, Kübra Korkut, para okçular Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, para yüzücü Sevilay Öztürk, para tekvandocular Mahmut Bozteke, Meryem Betül Çavdar, para atıcı Ayşegül Pehlivanlar ve para halterci Besra Duman, Paris 2024'te de yer almaya hak kazandı.

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- 4 binden fazla sporcu mücadele edecek

Paris'te dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu mücadele edecek.

Toplam 22 spor dalında yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak. Tam 55 gün sonra başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbol, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, eskrim, ragbi, tekerlekli sandalye tenis branşlarında sporcular başarı kovalayacak.

- Murat Aksu: "Paris biletini alan sporcu sayımız şimdiden 80'e yaklaştı"

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Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Paris 2024 öncesi büyük bir heyecan duyduklarını ve kota sayısının şimdiden sevindirici olduğunu söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Murat Aksu, kota sayısının daha da artabileceğine işaret ederek, "Paris biletini alan sporcu sayımız şimdiden 80'e yaklaştı. Sporcu sayımızın artmasının yanı sıra asıl hedefimiz, ülkemizi madalya tablosunda daha üst sıralara taşımak ve esas potansiyelimizi yansıtabilmektir. Bu noktada, aktif olduğumuz 17 branşta sporcularımızın mücadelelerini yakından takip ediyor, azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini biliyor ve onlarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kota sürecinde kendilerini çok mutlu eden hususların olduğuna değinen Aksu, "Tarihimizde ilk defa para triatlon branşına katılmaya çok yakınız. Öncü olması sebebiyle bizim için ilk defa Paris'te yer alacak olmamız çok kıymetli. Diğer husus ise bilindiği üzere Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk defa sporcu sayısında yüzde 50-50 kadın-erkek eşitliği söz konusu olacak. Paralimpik Oyunları'nda henüz böyle bir iddia yok ama Türkiye olarak şimdiye kadar kota alan sporcularımız yüzde 50-50 oranına çok yakın. Bu denge, ülkemizde kadınların spora katılımının yükselen bir grafikte olduğunu gösteriyor ve aynı zamanda cinsiyet eşitliğine de dikkat çekme noktasında bizleri çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sporu, bir farkındalık ve iletişim aracı olarak da gördüklerinin altını çizen Aksu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Milli Paralimpik Komitesi olarak vizyonumuz olan, paralimpik hareketin ülkemizin her kesiminde benimsenmesine fayda sağlayacağına inanıyoruz. Kota alsın ya da almasın, bu noktada gecesini gündüzüne katıp emek veren, mücadele eden her sporcumuz bizim için çok değerlidir. Onların mücadeleleri, sportif mücadelelerinin yanı sıra ülkemizdeki milyonlarca engelli bireye de ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Team Türkiye olarak, olimpik ve paralimpik sporcularımıza Paris'te sonsuz başarılar diliyorum."