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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 04.09.2021 - 10:58 | Son Güncelleme:

Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye 6. oldu

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Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye 6. oldu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye, son maçını kaybetti ve altıncı oldu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye, beşincilik maçında Avustralya'ya 74-58 yenildi ve altıncı oldu.

Ariake Arena'da oynanan karşılaşmada Avustralya ilk çeyreği 23-18, devreyi ise 39-24 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte milli takım karşısında farkı biraz daha açan (59-40) Avustralya, sahadan 74-58 galip ayrıldı ve beşinci sırayı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip ise oyunları 6. sırada tamamladı.

Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye 6. oldu

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