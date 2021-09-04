Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye 6. oldu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye, beşincilik maçında Avustralya'ya 74-58 yenildi ve altıncı oldu.

Ariake Arena'da oynanan karşılaşmada Avustralya ilk çeyreği 23-18, devreyi ise 39-24 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte milli takım karşısında farkı biraz daha açan (59-40) Avustralya, sahadan 74-58 galip ayrıldı ve beşinci sırayı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip ise oyunları 6. sırada tamamladı.

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