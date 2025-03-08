Paralimpik okçu Nil Mısır: Hayatıma dokunan herkese çok minnet duyuyorum

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Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru Ülker, ‘Yüreğiyle Yarışanlar’ video serisinde paralimpik sporcuların hikayelerine yer verecek. Gazeteci Verda Özer’in hazırlayıp sunduğu ‘Yüreğiyle Yarışanlar’ video serisinde, uluslararası müsabakalarda başarı elde eden paralimpik sporcuların hikayeleri anlatılacak.

YouTube’da yayımlanan belgesel serisinin ilk konuğu, para okçuluk dalında altı Türkiye şampiyonluğu, iki kez dünya ikinciliği bulunan 2022 Avrupa Şampiyonu Nil Mısır oldu. Mısır, engelli kalmasına neden olan kaza anından şampiyonluk kürsüsüne uzanan yolculuğunu tüm ayrıntılarıyla anlattı.

MISIR: ‘BİRİLERİNE İLHAM OLABİLMEK İÇİN MÜCADELE ETMEK İSTİYORUM’

Birilerinin hayatına dokunmanın önemine değinen Nil Mısır, “Ben, benim hayatıma dokunan herkese çok minnet duyuyorum. Bu duygu o kadar güçlü ki, aynı duyguları insanlar da bana karşı hissetsin isterim. Birilerine rehberlik edebilmek, ilham olabilmek için mücadele etmek istiyorum. Birinin evden çıkabilmesine, birinin hayatını değiştirmesine, yön vermesine vesile olabiliyorsam bu çok kıymetli bir şey” dedi.

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Bir sporcunun iyi anlarında olduğu gibi kötü anlarında da destekleyenlerin varlığına dikkat çeken Mısır, “Ülker, başarıyı sadece kürsüdeki bir anla sınırlamayan, sporcunun yolculuğuna, hayallerine değer veren bir anlayışa, bir vizyona sahip… Köklerini sadece geçmişe değil her sporcunun geleceğine de uzatmayı amaçlayan bir bakış açısı… Böylesi bir değere sahip bir markayla birlikte olmak, onların hayallerimin her aşamasında yanımda olduğunu bilmek çok kıymetli, çok gurur verici” ifadelerini kullandı.

SERİ 4 SPORCUYLA DEVAM EDECEK

Yüreğiyle Yarışanlar, atletizm dalında Türkiye’yi başarıyla temsil eden para atletler Reyhan Taşdelen ve Serkan Yıldırım, başarılı para triatloncu Uğurcan Özer ve para judonun yıldızlarından Nazan Akın Güneş’le devam edecek.

BUYURGAN: ‘ENGELLERİ AŞAN HİKAYELERİ HERKESE ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ’

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile yapılan iş birliği kapsamında, ‘Sporu herkes için erişilebilir kılma’ vizyonuyla spora desteklerini sürdürdüklerini belirterek, “Bu kapsamda çekilen belgesel serisiyle, para sporcuların engelleri aşan hikayelerini daha çok kişiye ulaştırmak istiyoruz. Bu sporcularımızın azim ve kararlılığı sadece sahalarda, spor salonlarında değil hayatın her alanında bizlere ilham vermeli. Bu anlamlı yolculuklarının her anında desteğimizi göstermek, onların hedeflerine ulaşmalarına katkı sunmak bizler için mutluluk verici” dedi.

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AKSU: ‘PARA SPORCULARIN MÜCADELESİ GENÇ NESİLLERE İLHAM VERMELİ’

Sporcuların hikayelerinin motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, "Paralimpik sporcularımızın azim ve kararlılıkla yazdığı bu ilham verici hikayeler, yalnızca spor dünyası için değil, tüm toplum için büyük bir motivasyon kaynağı. Onların mücadelesi, engelleri aşma kararlılığı ve başarıları, genç nesillere ilham vermeli. Bu süreçte, paralimpik hareketin güçlenmesine verdiği destek için Ülker’e teşekkür ediyoruz. Sporcunun yalnızca kürsüde değil, hayatın her alanında desteklenmesi gerektiğine inanıyor ve Ülker’in bu vizyonu paylaşmasından büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.