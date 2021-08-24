Paralimpik nedir ve ne demek?

Paralimpik Oyunlar ilk olarak 1960 yılında Roma Olimpiyatları ardından gerçekleştirilmiştir. Olimpiyatların yapıldığı ülke tarafından oyunların bitmesinden iki hafta sonra Paralimpik Oyunlar düzenlenmektedir. İlk kez The Stoke Mandeville Hastanesin’de (İngiltere), Sir Ludwig Guttman tarafından organize edilen ve tekerlekli sandalyedeki savaş gazisi engellilerin rehabilitasyonu için uygulanan çeşitli sportif aktiviteler, engelliler sporunun başlangıcı olmuştur.

Uluslararası Paralimpik Komitesi ne zaman kuruldu?

‘International Paralympic Committee’ (IPC ) 1989 tarihinde kurulmuştur. Merkezi Almanya’da Bonn şehrindedir.

Paralimpik 0yunlar hangi tarihten itibaren düzenli olarak yapılmaya başlanmıştır?

1960 yılında “Paralimpik Oyunlar” adı verildi. O zamandan beri dört yılda bir yapılmaya başlandı.

Uluslararası Paralimpik Komitesi üyeleri kimlerdir?

167 Ulusal Paralimpik Komitesi ve dört tane Uluslararası Spor Federasyonu tarafından oluşmaktadır.

Bu federasyonlar;

1-CPISRA: Cerebral Palsy International Sport and Recreation Association

2-IBSA: International Blind Sports Federation

3-INAS-FID: International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability

4-IWAS: International Wheelchair and Amputee Sports Federation

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ne zaman kuruldu?

2002 yılında kurulmuş ve aynı yıl IPC’nin (Uluslararası Paralimpik Komitesi) üyesi olmuştur.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin yasal statüsü nedir?

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, dernekler kanununa göre kurulmuş, kamu yararına çalışan derneklerdendir.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin şubeleri nerelerdedir?

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin merkezi İstanbul’dadır ve şubesi yoktur.

Türkiye Paralimpik Oyunlara ilk ne zaman katıldı ?

İlk defa 1992 Barselona Paralimpik Oyunları’na katılmıştır.

Paralimpik Oyunların ambleminin anlamı nedir?

Bu oyunların ilk logosu Kore’den alınan Tea-Geuk amblemidir. Bu logo yerini 2003 yılında, Three Agitos olarak adlandırılan yeni logoya bırakmıştır. Bu sembol kırmızı, mavi ve yeşil renkten oluşan üç element’den ibarettir. Bu renkler tüm dünyada kullanılan ülke bayraklarını temsil etmektedir. Anlamı ‘Hareketin Ruhu‘dur.

Paralimpik sporlar nelerdir?

Yaz Oyunlarında yer alan sporlar : Para-Halter, Para-Atıcılık, Para-Atletizm, Binicilik, Bisiklet, Boccia, Futbol (5 kişilik) Kano, Goalball, Judo, Kayak, Kürek, Masa Tenisi, Okçuluk, Tekerlekli Sandalye Basketbol, Para-Dans Sporu, Para Yüzme- Tekerlekli Sandalye Eskrim, Tekerlekli Sandalye Ragbi, Tekerlekli Sandalye Tenisi, Voleybol, Tekvando, Triatlon

Kış Oyunlarında yer alan sporlar : Alp kayağı, Kuzey kayağı, Biatlon, Buz kızağı ve Buz hokeyi, Curling.

Klasifikasyon (Sınıflandırma) nedir?

Sınıflandırma; sporcunun fonksiyonel kapasitesi, oyun içindeki performansı, tekniği ve patolojisi dikkate alınarak yapılmaktadır. Sınıflandırma ile sporcular arasında denge ve fırsat eşitliği sağlanmaktadır.