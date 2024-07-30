Paralimpik Komitesi, milli sporcuların Paris 2024'teki kıyafetlerini değiştirecek

Haberin Devamı

Komiteden yapılan açıklamada, Olimpiyat Oyunları’nın açılışı için hazırlanan kıyafetlerin kamuoyunda tepkilere neden olduğu hatırlatılarak, “Bu bağlamda, yeni kıyafetler için harekete geçeceğini bildirmek isteriz” denildi.

16 YAŞINDAKi KUZEY’E TÜRKiYE REKORU YETMEDi

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın 800 metre serbest stil elemelerinde yarı finale kalamadı. La Defense Arena’da gerçekleştirilen organizasyonda, 7.24.29’luk derecesiyle Türkiye rekoru kırarak serisinde 2. olan Tunçelli, genel klasmanda 11. sırada yer aldı ve yarı finale kalamadı.

SEiNE NEHRi’NDEKi iKiNCi iDMAN DA iPTAL

Paris 2024’te triatlon sporcularının, Sen Nehri’nde dün yapmayı planladıkları ikinci antrenman da kirlilik nedeniyle iptal edildi. 26 Temmuz’daki açılış töreninde başlayan ve ertesi gün de devam eden şiddetli yağışın nehirdeki kirlilik seviyesini etkilediği belirtilerek, dün yapılması planlanan antrenmanın iptal edildiği bildirildi. Yarışların bugün ve yarın yapılması planlanıyor.