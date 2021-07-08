Paralimpik judoda 4 milli sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı

Başkan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunun kesin ilan ettiği dünya sıralamasına göre, paralimpik judoda milli sporculardan 48 kiloda Ecem Taşın, 57 kiloda Zeynep Çelik, 63 kiloda Duygu Çete Artar ve 70 kiloda Raziye Uluçam'ın 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota aldıklarını söyledi.

Böylece şu ana kadar 20 milli sporcunun Tokyo için kota hakkı elde ettiğini aktaran Sayyıdan, "6'sı kadın golbol, 6'sı erkek golbol, 4'ü atletizm ve 4'ü judo olmak üzere toplam 20 kota kazandık. Judodan bir kota daha alma ihtimalimiz var. Tokyo'ya katılacak bütün sporcularımıza en güzel madalya almalarını diliyorum. İnanıyorum ki; 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan 4 ile 6 arasında sporcumuz madalya kazanacak." diye konuştu.