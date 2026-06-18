Paraguay'ın Viking'i 'Bizim Çocuklar'a karşı!

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A Milli Takım’ın rakibi Paraguay’da tam anlamıyla bir acil durum ve revizyon havası hakim. İlk maçta ABD’den yedikleri 4-1’lik ağır darbe, takımda derin bir sessizlik ve şaşkınlık yaratsa da, Güney Amerikalılar gruptan çıkma umutlarını tamamen söndürmüş değil. Teknik direktör Gustavo Alfaro köklü bir neşter vurmaya hazırlanıyor.

Paraguay’ın önde gelen medya kuruluşu D10’a göre olası değişiklikler şöyle:

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KALEDE FARKLI BİR İSİM

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İlk maçta 4 gol yiyen Orlando Gill’in yerine, kaleye Gaston Olveira’nın geçmesi ciddi bir seçenek olarak masada.

SAVUNMA TAMAMEN DEĞİŞİYOR

Defans hattında iki önemli dokunuş var. Sağ bekte Juan Caceres’in yerine Gustavo Velazquez formayı kapmaya yakın. Sol tarafta ise Junior Alonso kulübeye çekilip, yerine Alexandro Maidana monte edilecek gibi duruyor.

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ORTA SAHAYA DİNAMİZM

Orta sahada dönen topları toplama ve direnç gösterme görevini Andres Cubas’la birlikte Matias Galarza üstlenecek. ABD maçında kendi kalesine gol atan Bobadilla yedeğe çekilecek. Gustavo Alfaro sağ kanatta Diego Gomez ile Mauricio Magalhaes arasında kalmış durumda. Arjantinli teknik adam buna da son idmanlarda karar verecek.

MERİH-ABDÜLKERİM’İ ZORLAYACAK

Türk Milli Takımı’nın Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakcı gibi sert, fiziksel teması seven, hamleli stoperlerine karşı Antonio Sanabria gibi daha teknik ama yumuşak kalan bir forvetle çıkmanın intihar olacağını düşünen Alfaro, Pitta ile topu saklayıp, stoperlerimizi kalesinden uzaklaştırıp üzerine çekmek ve arkadan sızacak olan Almiron veya Gomez’e ikinci topları indirme amacında.

Arjantinli çalıştırıcı ‘Viking’in pres gücüyle Abdülkerim’in geriden oyun kurmasını engellemek, duran toplarda Merih’i ceza sahası dışına çekip, orada faul alarak Paraguay’ın en büyük silahı olan duran topları kazanmayı hedefliyor.

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RAGNAR LODBROK’A BENZETİLİYOR

Dünyaca ünlü Vikingler dizisinin baş kahramanı Ragnar Lodbrok’a benzerliği sebebiyle ‘Viking’ lakabıyla anılan Pitta, 7.5 milyon Euro ile Paraguay Milli Takımı’nın en değerli 5. oyuncusu.

KULÜBÜNDE 26 GOLE KATKI VERDİ

Milli takımda çıktığı 5 maçta skor katkısı bulunmayan Pitta, Ocak 2025’te geldiği Bragantino’da ise 68 maçta 18 gol, 8 asistle 26 gole katkı verdi.