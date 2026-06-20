Paraguay, A Milli Takım karşısında 10 kişi kaldı! Yeni kural ilk kez uygulandı

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Paraguay, A Milli Takım ile 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı maçın ilk yarısında 10 kişi kaldı.

AĞZINI KAPATARAK BİR ŞEYLER SÖYLEDİ

İlk yarının uzatma anlarında yaşanan pozisyon sonrası iki takım futbolcuları arasında arbede yaşandı. İtiş-kakış sırasında Paraguay'ın 10 numarası Miguel Almiron, eliyle ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söyledi.

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VAR'A GİDEN HAKEMDEN ALMİRON'A KIRMIZI KART

Almiron'un eliyle ağzını kapadığını gören Arda Güler ve Mert Müldür hemen hakeme itirazda bulundu. Hakem Ivan Barton da VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve Almiron'a kırmızı kart gösterdi.

PRESTİANNİ SONRASI YENİ KURAL

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Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le karşılaştığı maçta Gianluca Prestianni, ağzını formayla kapatarak Vinicus Jr'a söylediği sözler sonrası kırmızı kart görmüştü.

UEFA Disiplin Kurulu, Vinicius Junior ile yaşadığı tartışma sırasında ağzını kapatan ve iddiaları reddeden Arjantinli futbolcuyu ayrımcı davranışından dolayı 6 maçtan men etmişti.

KURAL İLK KEZ BİZİM MAÇTA UYGULANDI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda da uygulanmaya başlanan yeni kurallara göre, ayrımcı davranışlarını gizlemek için ağzını kapatan futbolculara, hakem kararına tepki olarak sahayı terk eden oyuncular veya oyuncuları buna teşvik eden yetkililere kırmızı kart uygulaması getirildi.

Paraguay'da Almiron'un gördüğü kırmızı kartla bu kural ilk kez A Milli Takımımızın maçında uygulanmış oldu.