'Para Ligi'nin şampiyonu Galatasaray

Süper Lig’de 2019-20 sezonunda kulüplerin elde ettiği yayın gelirleri belli oldu. TFF; Katılım Parası, Performans Primi, İlk 6, Eski Şampiyonluklar ve Paraşüt (küme düşen takımlara ekonomik sıkıntı yaşamamaları için yapılan katkı) başlıkları altında kulüplere toplam 1 milyar 831 milyon TL ödeme yaptı.

En çok gelir elde eden kulüp, ligi 6. bitiren Galatasaray oldu. 168.84 milyon TL kazanan sarı kırmızılıları,166.38 milyon TL ile Beşiktaş takip etti.

MALATYA VE KAYSERİ SONDA

Süper Lig’de bu sezon 7. sırayı alabilen Fenerbahçe, gelir listesinde 151.33 milyon TL ile üçüncülük koltuğuna yerleşti. Lig ikincisi Trabzonspor’un 150 milyon TL ile dördüncü olduğu gelir listesinde, şampiyon Medipol Başakşehir 140.31 milyon TL ile beşinciliği aldı.

En az gelir elde eden takımlar ise 70 milyon 910’ar bin lira almaya hak kazanan BtcTurk Yeri Malatyaspor ile HES Kablo Kayserispor oldu.

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