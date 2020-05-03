Para kazanmak için karantinaya özel forma çıkardılar

Futbola verilen arada büyük maddi sıkıntı içine düşen kulüpler alternatif gelirler elde etmeye çalışıyor. Bunlardan biri de Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach. Geçtiğimiz haftalarda taraftarlarına, seyircisiz devam etmesi planlanan ligde 5 Euro karşılığında kartondan yapılmış portrelerini tribüne yerleştirme seçeneği sunan ve 8 binin üzerinde sipariş alan Gladbach, şimdi de salgın günlerine bir forma tedavüle çıkardı.

FİYATI 84.95 EURO

‘1900’den bu yana ehlileştirilemeyen’ sloganıyla satışa çıkarılan nane yeşili formalardan elde edilen gelirin bir kısmıyla kente maske satın alınacak. Formanın satış fiyatı ise 84.95 Euro, yani yaklaşık 657 TL.

İTALYA STARTI VERİYOR

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından bazıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen takım halindeki antrenmanlara yeniden başlıyor. Sassuolo Kulübü, pazartesi günü sosyal mesafe kurallarına uyularak antrenmanlara başlanacağı, soyunma odaları, spor salonları ve ofisler gibi kapalı alanlara giriş yapılmayacağı duyuruldu. Bologna Kulübü de salı günü sosyal mesafe kurallarına uyularak idmanların başlanacağını açıkladı.

KÖLN'E 3 KÖTÜ HABER BİRDEN

Bundesliga takımlarından Köln’de futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara koronavirüs testi yaparken, üç kişinin testi pozitif çıktı. Söz konusu kişilerin evlerinde 14 günlük karantinaya girecekleri ifade edildi. Bu kişilerin herhangi bir semptom göstermediği ve özel hayata saygı nedeniyle isimlerinin açıklanmayacağı aktarıldı. Takımın hijyen kurallarına uyarak antrenmanlara devam edeceği belirtildi.

KULÜPSÜZ KALDI, GÖZLEME VE MANGO SATACAK

Salgın nedeniyle 22. haftada yarım kalan ve son haliyle tescil edilen El Salvador Primera Ligi ekiplerinden Chalatenango’nun Arjantinli futbolcusu Maximiliano Martinez sözleşmesi feshedilince ortada kaldı. MAĞDUR OLDULAR · Sadece 4 maçta şans bulduktan sonra gönderilen Martinez, “Paraguaylı takım arkadaşım Marco Gonzalez’le ücretimizi istemeye gittiğimizde bizden yaşadığımız dairenin anahtarlarını istediler. Biz de bir arkadaşımızın yanına gitmek zorunda kaldık” dedi. Uluslararası uçuşların olmaması nedeniyle ülkesine dönemeyen 27 yaşındaki oyuncu, zorunlu giderlerini karşılamak için gözleme ve mango satacağını ifade etti. El Salvador’daki tek mağdur futbolcu Martinez değil... 2. Lig ekibi Cacahuatique de Kolombiyalı oyuncuları Bryan Bermudez ve Jose Sanabria’nın sözleşmelerini feshederken, iki futbolcu da ülkelerine dönmek için yetkililerden yardım bekliyor.

'YENİ SEZONUN ADI CEMİL TAŞÇIOĞLU OLSUN'

TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor, Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ‘Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’ ismiyle oynanması talebinde bulundu. Sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye’de tespit edilen ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına müdahale eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun, bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.