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Para atıcımız Aysel Özgan gümüş madalya kazandı

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#Paris 2024#Paralimpik Oyunlar#Aysel Özgan
Para atıcımız Aysel Özgan gümüş madalya kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 16:47

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Aysel Özgan, atıcılık branşında kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1 sınıfında gümüş madalya kazandı.

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Chateauroux Atıcılık Merkezi'ndeki para atıcılık müsabakalarında milli sporcular Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar, finalde atış yaptı.

Aysel Özgan 231.1 puanla finali tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Ayşaegül Pehlivanlar ise 190.9 puanla bu kategoride paralimpik oyunlar 4'üncüsü oldu.

Atıcılık P2 10 metre havalı tabanca SH 1 sınıfında altın madalyayı İran'dan Sarah Javenmardi, bronz madalyayı ise Hindistan'dan Rubina Francis aldı.

Türkiye, oyunlardaki madalya sayısını 1'i altın, 4'ü gümüş, 2'si bronz olmak üzere 7'ye çıkardı.

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#Paris 2024#Paralimpik Oyunlar#Aysel Özgan

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